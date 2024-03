Tras Brahim, la traición a Carletto será antológica: por Gavi en La Roja y nuevo ídolo con Griezmann

Cinco minutos en los últimos siete partidos, divididos en solo cinco de ellos, esa es la participación de Dani Ceballos en el Real Madrid que ha competido últimamente en LaLiga EA Sports, todo ello teniendo en cuenta que hay bajas sensibles en el equipo de Chamartín, lo que debería darle más posibilidades de asomar la cabeza. Con ese balance y pese a haber renovado, el jugador y su entorno ya van en la misma dirección: quieren salir y no a cualquier lugar.

La mejor opción

Teniendo en cuenta que Ceballos ha visto como ha pasado de ser uno de los favoritos de Luis de la Fuente al ostracismo más absoluto con España debido a su escasísima presencia en el Real Madrid, y que la salida que parecía se le presentaba en el Betis no satisface económicamente al Madrid, la otra vía, si no quiere abandonar España, es la del Atlético de Madrid, donde tiene informes certeros de que el Cholo Simeone lo recibiría con los brazos abiertos, como un socio de lujo para su otro favorito en la plantilla, Antoine Griezmann.

Tengan en cuenta que la ecuación es sencilla para Ceballos: si sale del Madrid al Atleti pasará de no jugar a ser determinante en el esquema de uno de los tres grandes de España, lo que poco menos que le devolvería el favor en La Roja, donde desapareció fruto de sus pocos minutos de blanco pero también por su mala relación con Gavi, jugador del Barça, de la que se hicieron eco los medios de comunicación. Con Simeone queriendo un organizador que no tiene y Gavi fuera de juego, la salida hacia el Metropolitano no solo es la más factible, también resultaría la más beneficiosa.

Un problema, el Madrid

El gran problema de este asunto, que viene heredado de James Rodríguez, es que, si bien jugadores como Marcos Llorente no tuvieron problema con el trasvase al vecino rojiblanco, ha habido otros casos en los que los blancos se lo han puesto complicado al Atleti para pescar en su plantilla. Esto podría volver a suceder, pero en verdad el Madrid ha dado prioridad a Brahim e incluso Arda Güler por delante del utrerano, que ni cuenta ni se le espera, y tampoco cuenta con demasiadas ganancias tener a un jugador de su calidad y talla descontento y sin jugar.

Ni que decir que, en clave de Luis de la Fuente y La Roja, justo después del lío con Brahim compañero de Ceballos en el Madrid y que ha renunciado a España, como sucediera con Marco Asensio, es vista con sumo interés, ya que el seleccionador nunca ha ocultado su predilección por Ceballos, al que no puede llevar por su nulo bagaje con el conjunto blanco. Todo eso cambiaría vestido de rojiblanco.