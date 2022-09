Guardiola acierta con el fichaje del '9': Xavi pierde y Vinicius llora

Robert Lewandowski y Erling Haaland han decidido dejar este verano el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund este verano para emprender una nueva aventura en el FC. Barcelona y el Manchester City, pero ¿cuál de los dos grandes fichajes de este verano ha tenido hasta el momento mejor rendimiento esta temporada? Los números hablan por si solos y al Barça no le queda otra que aceptar que Pep Guardiola les ha ganado, de momento, esta batalla.

Erling Haaland ha jugado 8 partidos oficiales con el Manchester City: 6 de Premier League, 1 de la Community Shield y otro de la Champions League. En esos ocho encuentros, el noruego ha enviado el balón al fondo de la portería rival en 12 ocasiones, y además ha dado dos asistencias, un total de catorce goles a favor de los ‘citizen’ en su primera temporada a las órdenes de Pep Guardiola muy difíciles de igualar por otro delantero, no hay más que mirar al Real Madrid donde jugadores, Vinicius Jr o Benzema llevan tan solo 4 goles este curso entre todas las competiciones.

De seguir con este ritmo, Erling Haaland pulverizará todos los registros goleadores del Manchester City y de la Premier League, pero si hay alguien que puede mantenerle el ritmo es Roebrt Lewandowski. El polaco le sigue muy de cerca al noruego y esta temporada ha anotado 9 goles y ha dado dos asistencias en los 6 partidos oficiales que ha jugado con el FC. Barcelona, un total de 11 goles a favor de los blaugranas. Tan solo un gol menos que el polaco, aunque eso sí, con dos partidos oficiales menos.

Números estratosféricos para dos delanteros para los que no parece existir periodo de adaptación. Erling Haaland lleva dos hat-tricks con el Manchester City, pero es que Robert Lewandowski también ha conseguido uno con el FC. Barcelona en la Champions League ante el Victoria Pilsen. Ambos rendimientos son extraordinarios y de momento la batalla la va ganando el ‘9’ de Pep Guardiola, pero de no bajar el ritmo ninguno de los dos, no es de extrañar que este año ambos superen la barrera de los 40 goles a lo largo de la temporada, algo a lo que el goleador del conjunto azulgrana ya está acostumbrado.