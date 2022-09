Sustituirá a Modric en el Madrid: Camavinga y Tchouameni, nuevo socio

El Real Madrid se enfrentará hoy al RCD. Mallorca en el Santiago Bernabéu a las 14:00 hora española. Carlo Ancelotti presentará un 11 con varias novedades, unas obligadas por las bajas por lesión de Karim Benzema y Militão, y otras para dar descanso a los jugadores que jugaron el pasado martes ante el Celtic de Glasgow y así dosificar al equipo para llegar don el mejor estado de forma físico posible al final de una temporada que será muy larga teniendo el Mundial de Qatar en medio de ella.

En la portería no habrá novedades, Courtois es innegociable. En la defensa, Lucas Vázquez apunta al lateral derecho para dar descanso a un Dani Carvajal al que Carlo Ancelotti está cuidando mucho este año. En el centro de la zaga es muy probable que veamos a Nacho y Rüdiger titulares, acompañados de Ferland Mendy por la izquierda, y es en el centro del campo donde podría llegar la gran novedad del técnico italiano para el partido ante el RCD. Mallorca.

En la rueda de prensa previa al partido, el italiano fue preguntado sobre si iba o no a rotar y si fuera el caso si sería el momento de ver a Dani Ceballos en el 11 titular, a lo que ‘Carletto’ respondió: “podría ser”. Ancelotti siempre ha tenido claro que cuenta con el futbolista andaluz, confía en él, pero no consigue darle los minutos que le gustaría dada la alta competencia a la que siempre se ha enfrentado en el Madrid, ahora que el italiano está rotando más, podría ser su momento y pasar a forma parte del centro del campo titular junto a Camavinga y Tchouameni, dando descanso a Luka Modric y Toni Kroos.

En la delantera llega el momento de Eden Hazard, ya lo ha confirmado el propio Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro, donde además ha dejado claro que a parte de confiar en él, no le va a pedir goles, sabe que no es un ‘9’ goleador, si no que le va a pedir trabajo, juego asociativo y concentración en el terreno de juego. Su gran partido ante el Celtic de Glasgow ilusiona, y mucho, a la afición del Real Madrid. En la celebración del título de liga prometió que éste sería su año y que verían al mejor Hazard, es la hora de demostrarlo. Al belga se le ve más fino y con mayor confianza, si encadena una buena racha de titularidades, acompañada de goles y asistencias, su rol en el conjunto blanco podría cambiar por completo.