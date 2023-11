Guerra entre Ancelotti y la directiva: llegó por un pastizal con Hazard y Militao y lo quieren fuera

La temporada en que el Real Madrid, tras una bochornosa 18/19 post Cristiano Ronaldo, se decidido a hacer una inversión récord que se fue más allá de los 300 millones de euros y donde entraron en la disciplina merengue jugadores como Eden Hazard o Luka Jovic, precisamente fueron los nombres menos conocidos de ese nuevo paquete de jugadores, pero igualmente caros, como son Eder Militao y Ferland Mendy, quienes más resultados dieron. Aunque eso ha cambiado, porque las lesiones han acabado con el primero y ponen en la picota al segundo.

Preferido para Ancelotti; el club quiere vender

Afirma el diario Relevo que los dirigentes del Real Madrid han chocado fuertemente con Carlo Ancelotti sobre las intenciones de la entidad con Ferland Mendy una vez el lateral volviera a ser titular, esta vez ante el Barça, y una vez más se lesionara. Y es que es tal el volumen de inversión que supuso el ex del Lyon y el número enorme de lesiones, que la entidad ve ya al lateral más como un problema que como un activo… que es todo lo contrario de lo que piensa Carletto.

Para Ancelotti no hay un lateral como él, y en verdad a nivel defensivo hay pocos jugadores de la suficiencia de Mendy, pero también es cierto que su continuidad nunca ha vuelto tras su inicio en el club y que lleva dos temporadas inmerso en infinidad de lesiones que merman su continuidad, con eso y con una agenda blanca en la que hay jugadores importantes en mente, se busca una salida que permita dar más claridad a esa demarcación. Es decir, una venta y una reinversión.

Sin ir más lejos si ahora mismo hay un lateral izquierdo de garantías en la plantilla blanca es Eduardo Camavinga, que no es lateral. El francés fue de lo mejor de los blancos en la segunda parte del Madrid en Montjuic y lo fue tras sustituir a Mendy, luego Fran García no convence a Carletto. Y aunque la lesión de Tchouameni coloca al ex Rennes en la medular, el cambio de Mendy por Camavinga deja claro que el míster tiene ese orden de preferencias en el carril, lo que señala a Fran García. Y con todo ello, si Mendy no es rentable y Fran García no convence, el club quiere ingresar por el lateral para buscar otras opciones, ya saben, futbolistas como Alphonso Davies o en su defecto Alejandro Grimaldo.