Ancelotti no lo vio venir, será titular: nuevo líder en 2024 en el Madrid junto a Bellingham y Kroos

El Real Madrid ganó el Clásico, saca 4 puntos al Barcelona en la tabla clasificatoria de LaLiga EA Sports y asesta un duro golpe al que es su principal rival en la pelea liguera junto al Atlético de Madrid, pero los madridistas no pueden menos que sentir inquietud por las circunstancias que derivaron en el resultado favorable de ese partido, donde el azar y la calidad individual salvaron un plan técnico deficitario, de ahí que se reciba con los brazos abiertos al crack de 31M como un nuevo fijo en el once que marcará el inicio de 2024.

En el choque ante el FC Barcelona, Aurélian Tchouameni, que ha venido siendo titular en el once de Carlo Ancelotti, en los grandes partidos, junto a Toni Kroos, se lesionó y estará en torno a dos meses de baja, lo que prácticamente lo elimina de lo que queda de 2023 con el Real Madrid. Y con ello su amigo y compatriota Eduardo Camavinga pasará a ser la pareja de baile del alemán, algo que estaban pidiendo muchos aficionados blancos.

Pero, ¿es el problema Tchouameni? En nuestra opinión, no. Es la disposición táctica lo que dejó al Madrid hundido en un juego plano, defendiendo cerca de su área y carente de salida de balón ante el Barcelona. Y le ha pasado en otros duelos. Es decir, el rombo no funciona y de hacerlo no lo hará con Kroos en la medular. Para llevar a cabo un despliegue efectivo de esa disposición hacen falta piernas y músculo que armonice la basculación; con el germano y Luka Modric es complicado que eso suceda si son Rodrygo y Vinicius los puntas, a los que solo se puede recurrir en velocidad.

Un fichaje que explotó y al que 'Carletto' no da cancha

Y si pasamos del plano táctico al personal, vemos que el Real Madrid en Montjuic solo cambió con la salida de Kroos y Mendy por Camavinga y Modric, algo que no fue del todo intencionado, sino provocado por las lesiones. Eso disparó las virtudes de Tchouameni, que pudo soltarse a desplegar su agresividad defensiva y sumarse al ataque. Ahora con el francés fuera de juego, Ancelotti no cambia con Camavinga, se ve obligado a hacerlo y eso no garantiza que vaya a modificar de esquema ni que el ex del Rennes vaya a conservar su puesto una vez regrese el otro internacional con Francia. O lo que es lo mismo, el fichaje más rentable -por rendimiento y precio- del Madrid, de solo 31M, vuelve a escena hasta el inicio de 2024 pero las dudas persisten.