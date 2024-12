Los jefes de Míchel le advierten seriamente, quizá no acabe la temporada en el Girona

El City Group está viviendo su peor momento desde que arribara Pep Guardiola al proyecto del City, lo que toca de cerca al Girona y Míchel. Con el de Sampedor recientemente renovado y con los gironins viviendo su particular crisis de juego en la Champions League, lo opuesto a LaLiga, donde no pierden desde hace cinco jornadas, las posibles decisiones de futuro del holding pueden estar marcando el devenir de los dos entrenadores.

De entrada, el City ya ha dicho adiós a la Premier League tras caer este fin de semana ante el Liverpool en Anfield, lo que deja a los skyblue a 11 puntos de los reds, fuera de puestos de Champions League en la liga inglesa y con Brighton, Chelsea y Arsenal aventajando también los citizens. Eso para el City Group es inadmisible y avisan a Míchel.

Nunca se sabe lo que puede suceder

La situación dramática para el City llama a posibles reacciones igualmente drásticas y justo cuando Guardiola ha confirmado que se queda una temporada más, tal vez se dé un escenario en el que no se gane seguir a ojos de los inversores; es decir, ¿y si la situación del City empeora y eso obliga a tomar medidas drásticas?

O lo que es lo mismo, ¿puede llevar este bache a uno mayor del City y que eso haga que el puesto de Guardiola sea discutido? Es complicado que suceda, pero es un escenario que puede ocurrir y es ahí donde entra en juego Míchel, que sería la salida de urgencia de sus jefes a una hipotética caída del míster catalán.

Con sus propios problemas

Es verdad que Míchel no piensa en este contexto hipotético y extremo, pero desde la directiva sopesan cualquier posibilidad y lo del técnico madrileño ya estaba entre las opciones futuribles si Guardiola no renovaba, de modo que esa vía en LaLiga EA Sports no está muerta.

Pensarán que el Girona ya tiene sus propios problemas, ya que no le está yendo bien en Europa y pelea por los puestos nobles de LaLiga, pero eso a los jefes de Míchel no les coarta en su confianza en el madrileño, que ha conseguido lo imposible la temporada pasada y en esta se mantiene vivo en la lucha por el objetivo del Girona, que no es otro que meterse en puesto europeos.