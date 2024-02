Hasta Laporta quería su venta en junio, pero el 9 se une a Lamine Yamal y salva el Barça en LaLiga

La visita del Barça a Balaídos estuvo demasiado cerca de acabar, como ya viene siendo costumbre en las últimas semanas, en una tragedia donde Xavi y los suyos salían muy malparados. En este sentido, tras la victoria del Atlético de Madrid, el Barcelona estaba obligado a sumar otra vez los tres puntos, algo que, pese a un juego más que mediocre y una evidente falta de ideas, los culés lograron de la mano de Robert Lewandowski, que con su doblete en el último minuto, sacó del atolladero en el que se habían metido los de Xavi.

Parece más que evidente que las aspiraciones del Barça en esta edición de LaLiga solamente pasan por la clasificación para la Liga de Campeones del próximo año, algo que, con la falta de resultados, se ha complicado sobremanera. Era por este motivo que la victoria en Vigo era tan importante, pues no sumar 3 puntos implicaba que el Atlético de Madrid confirmara un sorpaso que hubiera hecho mucho daño a los culés, que, en la cuarta posición estarían al filo del abismo.

Sin embargo, en una nueva tarde gris y aciaga por parte de los de Xavi, Robert Lewandowski sacó adelante a los suyos con dos goles que pusieron el 1-2 definitivo en un Balaídos que estuvo a pocos segundos de ver como su Celta arrebataba 2 puntos clave a un Barça que nunca fue capaz de imponerse como deseaba.

Y es que, no fue hasta el minuto 97 que, con un penal provocado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski pudo convertir desde los 11 metros su segundo tanto y el que dio una agónica y clave victoria a los de Xavi.

ROBERT LEWANDOWSKI HAS WON IT FOR BARCELONA IN THE 97TH MINUTE OF THE GAME! 🤯pic.twitter.com/aOj9bSB64D