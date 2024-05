Hasta Lewandowski elogia a la estrella que lideraría el Real Madrid 24/25 con Bellingham y Vinicius

Robert Lewandowski, el prolífico delantero del FC Barcelona, ha desatado una ola de elogios hacia Kylian Mbappé, el joven prodigio del fútbol mundial que se perfila como el gran fichaje del próximo verano con su posible llegada al Real Madrid.

En una entrevista reciente en Le10Sport, Lewandowski no escatimó en elogios hacia el ariete galo del PSG describiéndolo como un jugador excepcional con un talento natural impresionante: "Kylian es increíble. Tal vez no como delantero centro, sino más bien como extremo porque es rápido, su velocidad es impresionante y resulta difícil atraparlo para tantos oponentes. Es impresionante cuando corre en el campo, es como si sus pies no tocaran el suelo y eso significa que siempre está un paso por delante del oponente”, afirmó tajantemente.

Las palabras de elogio de Lewandowski hacia la estrella del PSG han resonado en el mundo del fútbol, donde el delantero francés es considerado uno de los talentos más prometedores de la actualidad. Con solo 24 años, Mbappé ha conquistado el mundo del fútbol con su habilidad para marcar goles, su velocidad vertiginosa y su capacidad para desequilibrar las defensas rivales con su regate y su visión de juego.

La posible llegada de Mbappé al Real Madrid ha sido objeto de especulación durante meses, con numerosos informes que sugieren que el club blanco está dispuesto a hacer un esfuerzo por fichar al delantero francés en el próximo mercado de fichajes. Si se concreta su llegada al Bernabéu, el francés se unirá a una constelación de estrellas y se espera que sea el líder de una nueva era dorada para el club merengue.

Para Lewandowski, elogiar a Mbappé es más que un acto de cortesía; es un reconocimiento a la calidad y al talento excepcional de un jugador que está destinado a dejar una marca indeleble en el mundo del fútbol. A pesar de competir en clubes rivales, ambos cracks comparten un respeto mutuo en el campo de juego y ambos están comprometidos a alcanzar la grandeza en sus respectivas carreras.

En resumen, las elogiosas palabras de Robert Lewandowski hacia Kylian Mbappé reflejan el reconocimiento generalizado de su talento y su potencial como uno de los mejores jugadores del mundo. Con su posible llegada al Real Madrid en el horizonte, Mbappé está listo para asumir un nuevo desafío y continuar su ascenso hacia la cima del fútbol mundial, dejando un legado imborrable en el camino junto a cracks de la talla de Jude Bellingham o Vinicius Jr, entre muchos otros.