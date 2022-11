Hazard hace feliz a Ancelotti: hay fecha para el adiós y opción de oro

Actualmente Eden Hazard se encuentra concentrado con la selección belga que no solo capitanea, sino en la que es uno de los hombres más importantes de la plantilla. A pesar de que en el Real Madrid no está acaparando apenas protagonismo, su titularidad en el esquema de Roberto Martínez no admite dudas de cara al Mundial de Qatar que comenzará el domingo y este torneo atesora mucha más incidencia de la esperada en su carrera ya que tendrá la oportunidad de incrementar el interés de sus pretendientes en el mercado.

Vienen siendo continuos los rumores que sitúan a Hazard fuera del Real Madrid en el próximo mes de enero a causa del mercado invernal ya que Ancelotti ha dejado más que patente que no cuenta con él, una decisión provocada tanto por su bajo nivel como por la presencia de Vinicius, Rodrygo, Asensio, Fede Valverde o Karim Benzema. Es más, en la última entrevista el propio atacante de 31 años vaticinó su posible salida del Bernabéu debido a esa poca trascendencia que está acaparando en los planes blancos y, sobre todo, al interés que esta mostrando últimamente uno de los equipos de moda en la Premier League: el Newcastle.

Comenta hoy el prestigioso diario inglés Express que el conjunto propiedad de Mohamed bin Salmán está dispuesto a hacer un hueco en sus filas a Hazard en enero para permitir al jugador regresar a la competición en la que disputó los mejores años de su carrera deportiva, aunque lo hiciera por aquel entonces en el Chelsea.

Ahora, lejos de llamar la atención de los equipos de mayor renombre en Europa, el Newcastle es el club que más interés tiene en contratar los servicios de Eden, a sabiendas de la operación podría concretarse por la vía rápida: Ancelotti no cuenta con él y aceptará su salida sin poner trabas, Hazard quiere recuperar su mejor versión y gozar de una gran cantidad de minutos y Florentino pondrá muchas facilidades para que el acuerdo se pueda certificar a sabiendas de que se libraría así de una importante cifra a tenor de su salario.

En ese sentido, se habla de un acuerdo en torno a 15 millones, una cifra que el Newcastle podría desembolsar sin mayores complicaciones y que tendría luz verde del Real Madrid en enero para poner fin al mayor fracaso de Florentino Pérez en el mercado de fichajes: Hazard costó 140 millones, es el jugador mejor pagado de la plantilla y solamente ha anotado 8 goles en las tres campañas y media que lleva en el club capitalino.