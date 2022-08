Hazard suma su enésimo fracaso: Carletto lo ve fuera y Mariano sueña

En lugar de ver las cosas con más claridad, cada día que pasa en el Real Madrid aparecen más dudas acerca de cómo gestionar las piezas de ataque. La figura de Karim Benzema es sagrada y tiene su puesto como ‘9’ más que asegurado. No hay ninguna duda acerca del rendimiento que va a ofrecer el galo y menos aún viendo cómo ha vuelto de sus vacaciones directo a la pretemporada, pero sí que se ciernen grandes nubarrones sobre la cabeza de Carlo Ancelotti a la hora de pensar qué hacer si el francés no puede estar en el once inicial.

Ya hemos contado en Don Balón hace unas semanas que la principal idea del técnico italiano era la de apostar por Eden Hazard, a quien quería darle un nuevo voto de confianza en esta temporada, como falso ‘9’, pero después de los últimos experimentos y pruebas realizadas parece que esta vía está empezando a perder peso. Eso es lo que afirman las últimas informaciones que ha desvelado la Cadena Ser, en las que dice que el belga no convence en este nuevo rol que se le quiere asignar y que por eso el Real Madrid estaría pensándose más que nunca acudir al mercado en busca de diferentes alternativas.

Después de la salida de Luka Jovic a la Fiorentina de forma gratuita (aunque reservándose la mitad de un hipotético futuro traspaso) y de Borja Mayoral al Getafe, todavía sigue formando parte de la primera plantilla Mariano Díaz, si bien es cierto que Carletto no cuenta con él y no cree que vaya a dar la talla como para otorgarle el papel de suplente de Karim Benzema. De hecho, Mayoral acaba de firmar su salida al Getafe y todavía se guardan esperanzas en una posible marcha de Mariano.

Así las cosas, la idea inicial era la de dejar a Hazard como el gran sustituto del francés pese a que esta no fuera su posición pero ahora mismo no está para nada clara esta vía alternativa por lo que Ancelotti duda de su planteamiento y Florentino de si acudir al mercado de fichajes para buscar un nuevo recambio. Mientras tanto, Mayoral o Mariano se frotan las manos pensando en que sus posibilidades de participación ganan enteros.