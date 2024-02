Ilusión del Camp Nou y el vestuario: tapado para suplir a Xavi, no es De Zerbi y destrozó al Madrid

El baile de nombres ha comenzado, y no sucede solo en el FC Barcelona, sino en el resto de clubs gigantes de Europa que ya saben que no tendrán entrenador a partir de junio y otros tantos que planean para quedarse sin él en esas fechas. Liverpool, Bayern y Barça pertenecen al primer grupo; United o Chelsea al segundo, y de la unión de ambos puede salir una sorpresa culé que no es Roberto de Zerbi.

De Ámsterdam a rozar el cielo a costa del Bernabéu

Uno de los peores Real Madrid de la historia reciente sucedió justo en el ocaso de CR7 en el club blanco, en la primera temporada sin el luso en Chamartín y la primera de Vinicius en el club, donde Florentino se confió y dejó sin referentes al equipo, y esa temporada brilló quien suena por lo bajo para el Barça, un Erik ten Hag que se plantó en el Bernabéu con desventaja en octavos de la Champions y goleó (1-4) al club blanco con un Ajax dirigido por Frenkie de Jong que luego estuvo a un paso de colarse en la final.

Entre los méritos de Ten Hag hasta su llegada a Old Trafford está el ser un gran gestor de vestuarios y un amanten del buen fútbol, y eso es lo que puede servir para que sea el auténtico tapado en el Camp Nou si lo de Roberto de Zerbi no prospera y lo de Rafa Márquez no convence, todo ello una vez se marcha Xavi Hernández. Esto último es lo que seguro va a suceder.

Una razón para creer en ello

A la vez, este rumor ha crecido, dicen, debido al runrún que se ha colado en el entorno del entrenador neerlandés por el cual el United ya tiene decidido echarlo al final de temporada. Gary Neville añadía fuerza a esta vía desde Sky Sports tras la derrota de los red devils ante el Fulham.

En verdad, el perfil de entrenador que es Ten Hag puede cuajar en el Barça por estilo, talante y por el tipo de fútbol al que aspira el Barça y los jugadores que ya posee. Por tanto, no lo pierdan de vista.