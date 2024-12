Implican a Barça y Atlético de Madrid en el mayor timo del mercado, 52 millones a la basura

El Atlético de Madrid lo pagó y lo disfrutó poco, menos aún el Barça y ambos clubs fueron la plataforma para el que puede ser el ‘timo’ del verano en la Premier League, un jugador al que se califica de tal forma en las redes sociales cercanas a la actualidad del Chelsea.

Por supuesto, estamos hablando de João Félix, exjugador de culés y rojiblancos y futbolista llegado a Londres como estrella y que no está dando el resultado que se esperaba con su fichaje, algo que, como dicen en la capital inglesa, se veía venir.

El jugador de Viseu de 25 años está decepcionando enormemente en Stamford Bridge y eso que su equipo, el Chelsea, salvo tropiezos puntuales, ha mejorado muchísimo sus prestaciones con respecto a las últimas temporadas, siendo de hecho una de las pocas alternativas al intratable Liverpool.

Pero el internacional con Portugal no está ayudando en esa mejora. Es más, Enzo Maresca apenas sí ha podido contar con el jugador portugués, del que se empieza a hablar en Londres de un posible intento de venta de cara al próximo verano, lo que sería catastrófico para el jugador.

Esta temporada João Félix ha tenido momentos de lucidez muy puntuales, como los choques de la Europa League ante el Panathinaikos o el debilísimo FC Noah, pero lejos de estas pinceladas, entre la hinchada blue hay un enorme descontento con el fichaje que hicieron procedente del Atlético de Madrid.

Al respecto, recordemos que durante bastante tiempo se especuló desde Barcelona con la posibilidad de firmar al futbolista luso, algo que seguramente influyó enormemente para que el Chelsea se metiera en medio para satisfacer las demandas económicas atléticas, abonando esos 52 millones. Meses después, como sucediera con el Atleti, esa cifra astronómica pagada se ve ya como un desacierto, llevando a João Félix de nuevo al horizonte del ostracismo. Su carrera estelar parece estrellada.

