Incendio intenso para Ancelotti en el caso Gareth Bale: crece el lío

Hay un problema que puede enturbiar la correspondencia de Carlo Ancelotti con el madridismo e incluso tocar de cerca la buena relación de su Madrid con los resultados; está claro que esta deriva sería la más catastrofista, pero también es cierto que Gareth Bale, cuya presencia ha sido testimonial en los últimos tiempos (por tiempos decimos años) en el Madrid, se podría haber ahorrado la consecución surgida tras haber sido protegido por el entrenador. Y Bale se la ha jugado.

Dicho de otra manera, juegue bien o mal, el Madrid está sacando los partidos; luego no había necesidad de introducir un elemento distorsionador de la buena racha blanca y sin embargo la estrella de la Selección de Gales lo ha hecho. El jugador no solo se ha marchado renqueante con su selección después de no jugar, por lesión, con el Madrid desde agosto, sino que, lógicamente, se ha resentido y ahora es baja durante al menos tres semanas. Pero hay más.

Bale, una vez caído y lejos de devolver a Carletto la confianza depositada en él, se quedó, ya lesionado, para ver el segundo partido de Gales, sin nada en juego; un tiempo del todo perdido en su recuperación. Por otro lado, el entorno siempre problemático del británico ha filtrado que son conscientes de que no habrá renovación, lo que dispara las sospechas del madridismo sobre el extremo; unas que ya eran numerosas.

Así las cosas, es imposible que el club blanco vaya a ofrecer un nuevo contrato a Bale y eso hace que el galés sea cauto con su físico cuando del Madrid se trata. O al menos es lo que parece. De momento el jugador se va a perder los próximos compromisos del club, unos en los que a buen seguro sería de gran ayuda ya que se vienen en Champions League dos duelos, ante Sheriff e Inter de Milan, cruciales y en liga a compromiso del Granada (domingo, 16.15, hora española) le seguirán Athletic Club de Bilbao, Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid, la mayoría de ellos choques ante adversarios directos y por objetivos inaplazables para el club de Concha Espina.