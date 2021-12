Florentino apuesta 73 kilos y el Madrid pide explicaciones: Hay riesgo

Hace ya bastantes temporadas que ver arriesgar una cantidad de dinero ingente en jóvenes y desconocidos talentos ha dejado ser una sorpresa en el Real Madrid, ya que cuenta en sus balances con numerosas operaciones en este sentido, desde Vinicius Júnior y Rodrygo Goes hasta Reinier o Takefusa Kubo. Otros, más conocidos, no dejan de ser arriesgados por la cantidad invertida y su precocidad, como Militao, Camavinga o Luka Jovic, pero atención a estos 73 kilos porque no aseguran reconversión alguna.

De hecho, podemos decir que solo un jugador y medio está brillando de los comprendidos en esa cantidad. Y es que esa es la cifra que alcanzan juntos (según Transfermakt) los cinco cedidos por el Real Madrid esta temporada. Borja Mayoral, Álvaro Odriozola, Takefusa Kubo, Reinier y Brahim Díaz tratan de aprovechar la cesión en clubs de renombre, solo uno de LaLiga, para hacerse un hueco en el ideario europeo y volver con una mochila de gloria a luchar un puesto en el Santiago Bernabéu.

Pero como decimos solo Brahim y en ciertas dosis Odriozola lo están consiguiendo, ya que el japonés, que iba por el buen camino, ha visto cercenada su progresión en la competición hispana con una problemática lesión en el menisco que le ha quitado de en medio de los planes del Mallorca, su actual destino. Por su parte, Mayoral y Reinier son los auténticos puntos negros del equipo de Concha Espina.

Reinier apenas sí ha jugado con el Dortmund en toda la temporada en la Bundesliga 53 minutos, repartidos en cinco partidos, mientras que solo ha disputado 15 minutos en Champions League y otros 90 en la Copa alemana. Por su parte el delantero apenas sí cuenta para José Mourinho, donde ha jugado en toda la temporada en la Serie A 26 minutos, más otros 8 en la Europa League. Por contra, Brahim y Odriozola se han asentado como titulares (el ex de la Real Sociedad con más intermitencia, de ahí el medio) en Milan y Fiorentina, respectivamente.

Queda toda la segunda vuelta de la temporada, pero el optimismo con estas 5 apuestas no es acuciado; veremos qué ocurre de ahora en adelante.