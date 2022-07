Increíble: trueque Morata-Griezmann, Laporta evita la ruina del Barça

Era una operación un tanto alocada que finalmente no se va a llevar a cabo pero que en su día plantearon tanto el Atlético de Madrid como el Fútbol Club Barcelona. Hay algo que une a ambos clubes actualmente y es la penosa situación económica que están atravesando. Las cuentas no le salen ni a unos ni a otros y tienen la necesidad imperiosa de ahorrar costes como sea e incluso tanto culés como colchoneros se están viendo obligados a vender a sus estrellas como es el caso de De Jong o de Carrasco.

Por eso, tal y como informa la Cadena Cope Barça y Atleti plantearon la opción en un momento dado de un trueque entre Morata y Antoine Griezmann. La jugada era un tanto enrevesada pero podría haberles salido bien a ambos. El Atlético de Madrid tendrá que abonar a los blaugrana, tal y como hemos contado ya en Don Balón recientemente, cerca de 40 millones de euros en total por la cesión total de dos años con la compra final de Griezmann, y eso supone un auténtico agujero en las arcas de los madrileños que va a ser difícil de compensar.

Por eso, Enrique Cerezo vio una manera en la que poder abaratar los costes y planteó una alternativa. Es de sobra conocido que al Barcelona le gusta Álvaro Morata y que el delantero no es precisamente uno de los jugadores preferidos del Cholo Simeone. Por eso, le propuso a Joan Laporta la oportunidad de quedarse con su jugador a cambio de reducir los costes por Antoine Griezmann y quedar de esta manera ‘en paz’, es decir, un trueque puro y duro entre el español y el francés.

Sin embargo, desde que regresó de su cesión en la Juventus Álvaro Morata ha dejado claro que no quiere moverse del Atleti y que quiere triunfar en el Metropolitano. Eso sí, se va a encontrar con la dificultad de ganarse la confianza de Simeone ya que el técnico argentino no confía demasiado en él y no le tiene como a uno de sus jugadores favoritos. La situación todavía puede cambiar y este trueque quizás no esté descartado del todo para todas las partes implicadas.