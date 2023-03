El Chelsea y Boehly arrancan la 23/24 con tortazo al Madrid de 62M: Guardiola, eufórico, pastizal

Afirman desde Alemania, y Julian Nagelsmann así lo corrobora con sus decisiones, que el Bayern de Múnich no está dispuesto ni remotamente a acercarse a la opción que le dejó por escrito el Manchester City cuando le cedió a João Cancelo, esa que permite al equipo bávaro hacerse en propiedad con el internacional con Portugal por un precio de 62 millones de euros, la cantidad estipulada por los skyblue. Pero no así el Chelsea, que sí está interesado.

¿Primer objetivo en la 23/24?

Tan pronto ha salido a la luz la decisión del conjunto alemán, que ayer se deshizo del Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League con un protagonismo absolutamente residual del jugador del City, que solo saltó al césped al final, cuando la eliminatoria estaba sentenciada; el Chelsea ha filtrado la suya, esa que puede poner rápidamente en contacto las líneas entre Mánchester y Londres.

El Madrid, descartado

Podrá respirar tranquilo Dani Carvajal en este asunto porque el Madrid, que fue uno de los equipos que se interesó por Cancelo, ya ha anunciado que no pagará de ninguna de las maneras esa cifra por el lateral, de modo que deja vía libre al club que sí piense hacerlo, en este caso el de Stamford Bridge. De modo que si Todd Boehly, mandamás blue, está dispuesto a hacerse con el carrilero, el Madrid no será en este aspecto un obstáculo.

Ganancia para el City

Ni que decir tiene que el ganador en todo esto es el Manchester City en general y Pep Guardiola en particular, que se quitaría de encima el estorbo de tener que lidiar con un jugador a veces problemático cuando no juega y que, en suma, no desea tener el de Sampedor en su plantilla. Además, esta importante venta repercutiría en su capacidad para ir al mercado con garantías, tanto económicas como de fair-play financiero.