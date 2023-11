Informe del Real Madrid: regresan 2 cracks este domingo para reemplazar a Camavinga y Tchouameni

El Nuevo Mirandilla de Cádiz se ha convertido en uno de los estadios más complicados de asaltar en el campeonato liguero y el Real Madrid, a sabiendas de esto, tiene motivos para preocuparse ya que piezas elementales en el esquema de Carlo Ancelotti como Vinicius JR, Eduardo Camavinga o Aurélien Tchouameni, además de las bajas de larga duración de Éder Militão o Thibaut Courtois, no estarán a disposición del técnico.

Eso sí, no todo es negativo en este apartado para el Real Madrid ya que dos centrocampistas como Jude Bellingham y Dani Ceballos regresan al equipo tras sufrir distintos percances físicos a lo largo de este mes de noviembre.

Es cierto que la vuelta de Bellingham es mucho más gratificante para el entrenador de Reggiolo ya que el centrocampista inglés se ha convertido en el gran nombre propio de la temporada en el Real Madrid y su presencia en el equipo se prevé capital para poder conseguir una victoria ante el conjunto cadista que permita a los blancos mantenerse en la pelea por el liderato y meter presión al Girona, quien disputará su próximo compromiso liguero el lunes a las 21.00 horas frente al Athletic Club.

Con eso y más, que Dani Ceballos no haya tenido apenas trascendencia en esta primera parte del campeonato no exime que el jugador sevillano ahora sí que tenga una oportunidad inmejorable para ganarse la confianza de Ancelotti e incrementar su dosis de protagonismo en el equipo. Las bajas por lesión de Camavinga y Tchouameni, quienes podrían no reaparecer hasta 2024, obliga al técnico a valerse del resto de centrocampistas que tiene a su disposición y, atendiendo a que Toni Kroos y Luka Modric están generando más que dudas, la presencia de Ceballos podría ser mucho más importante de lo aparente.

Así pues, en Cádiz, el próximo domingo a las 18.30 horas, Ceballos apunta a ser titular por primera vez esta temporada, una temporada en la que solamente ha disfrutado 73 minutos y que está siendo muy complicada para él en términos individuales.