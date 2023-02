Otro campeón del mundo con Xavi e Iniesta en la agenda de CR7 además de Busquets

El dinero quizá no lo pueda todo, al fin y al cabo, pero es indudable que en el mudo del fútbol sí tiene un peso considerable hasta el punto de hacer que futbolistas con nivel para jugar en Europa se echen a un lado por un mayor beneficio. También para hacer que la opinión pública se escandalice por las ofertas realizadas a estrellas venidas a menos, como es el caso de Cristiano Ronaldo y su sueldo astronómico. Pues bien, puede haber una nueva víctima en esta fuga de talento.

Y no es un jugador cualquiera, sino todo un crack que estuvo en la liga inglesa a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, que ganó dos Eurocopas y un Mundial con Xavi e Iniesta y que aún hoy es una estrella de LaLiga. Se apunta que David Silva podría ser el nuevo futbolista tentado por el capital saudí para marcharse a la liga oriental, la Pro League, tal y como ha sucedido recientemente con Sergio Busquets, futbolista del FC Barcelona.

Estas informaciones aseguran que Gary Cook, un viejo conocido del canario en su etapa británica, estaría detrás de este intento. Aunque, por ahora, al igual que su excompañero blaugrana en La Roja, el canario habría dicho que no. La razón es bien sencilla, no pretende mover a su familia de España. Con todo, el Diario Vasco señala que Silva no tomará la decisión definitiva hasta pasados dos meses.

Recordemos que no hablamos, aún hoy, de un jugador cualquiera, sino de una de las piezas maestras del tercer clasificado en la liga española, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. A sus 37 años, Silva ha sido un jugador importante para el cuadro donostiarra hasta su lesión, situación que le ha hecho perderse los dos últimos partidos de su equipo en la liga española, curiosamente un empate a cero ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y una derrota ante el Real Valladolid. Igualmente hablamos de un jugador legendario para el fútbol español, presente en la España campeona de casi todo con Luis Aragonés y Vicente del Bosque durante 2008 a 2012, donde, junto al de Arguineguín, brillaban jugadores como Xavi, Andrés Iniesta o el mismo Busquets.