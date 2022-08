Inminente: un rival de Madrid y Barça acoge a Cavani, jugará en España

El Mundial de Qatar que se celebrará a finales de año ya está en la mira de muchos jugadores, quienes tienen en cuenta el mencionado evento internacional para tomar la mejor decisión de futuro. Uno de ellos es Edinson Cavani, quien quiere llegar a la cita en las mejores condiciones físicas y competitivas posibles y sabe que, para ello, no deberá dejar atrás Europa. El delantero de 35 años quedó libre tras su expiración de contrato con el Manchester United y son reiteradas las negativas que ha protagonizado ante las ofertas recibidas desde Uruguay y Argentina.

Al parecer, el deseo del delantero uruguayo desde que salió de Old Trafford ha sido seguir en Europa y, más concretamente, aterrizar en LaLiga, donde hay varios clubs que han preguntado insistentemente por su situación. Eso sí, el salario exigido por el futbolista, 3 millones netos, ha diluido el interés de todos estos clubs en incorporar al ariete, aunque ahora un coloso que ha irrumpido en escena muy decidido a contratar al charrúa: el Valencia.

Según ha revelado el diario Goal, el conjunto che tiene como gran prioridad la llegada del veterano delantero charrúa, quien, tras sonar para el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid el pasado verano, está muy cerca de incorporar al gran rival histórico de todos ellos.

Es cierto que el Valencia no atraviesa la mejor de sus etapas económicas, pero aquí entran en juego dos factores que alientan la posible llegada de Edinson Cavani a España: por un lado, que el jugador está dispuesto a reconsiderar esas exigencias salariales para facilitar su aterrizaje en España y, por otra parte, que la salida de Maxi Gómez, futbolista que no entra en la planificación deportiva de Gennaro Gattuso, permitirá, no solo rescatar una cifra cercana a 15 millones de euros, sino oxigenar masa salarial ya que el también uruguayo recibe un sueldo cercano a los 3 millones.

Según hemos podido conocer en Don Balón, la intención de Cavani es firmar por una campaña con el Valencia para llegar a Qatar en un estado óptimo y, ya el próximo verano, dejar atrás Europa.