Es sin duda el peor fichaje de LaLiga y lo sufren Valencia y Sevilla, ha perdido el 93% de su valor

Si a estas alturas del campeonato hemos de señalar un fichaje que prometía grandes cosas y ha decepcionado hasta límites impensables, ese es el negocio -o ausencia de él- con nombre y apellido entre el Valencia CF y el Sevilla FC , un futbolista que estaba llamado a ser internacional habitual y cuyo presente es desastroso: no aporta y pierde el 93% de su valor.

Sin rendimiento, sin perspectiva

Tras firmar por el Sevilla en 2021 (procedente del Wolverhampton) por la friolera de 12 millones más otros tres y pico en variables (cerca de 16 kilos), Mir, asiduo en las categorías inferiores de España, no dio en el Sánchez-Pizjuán el rendimiento que se esperaba, saliendo cedido esta campaña rumbo al levante español, donde, lejos de mejorar ha empeorado notoriamente su futuro.

Por ejemplo, Mir, que llegaba a Mestalla como prototipo de nueve referencial, goleador y creador de segundas jugadas, apenas sí ha aportado una asistencia, no ha jugado sus últimos ocho partidos, se ha metido en graves problemas con la justicia y ha perdido un 93% de su valor de 2022, cuando costaba (Transfermarkt) 16M. Y lo que viene no es halagüeño: volverá de su cesión en Valencia a Sevilla y, después, ya se verá, desde luego Baraja no piensa comprarlo (los valencianistas tienen una opción en junio por 5M)