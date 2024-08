Joan Laporta asume el fracaso de 60M y sigue la orden de Hansi Flick: adiós antes de comenzar LaLiga

El esperpento con el caso de Vitor Roque está comenzando a hacer un daño importante dentro del FC Barcelona. Los constantes incendios generados alrededor de la figura del jugador están haciendo mella en un equipo que lo último que necesita son conflictos de este estilo antes de comenzar la temporada. Y es que, tras el pago de 30 millones y otros 30 en variables, todo apunta a que el futuro del delantero brasileño está muy lejos del Camp Nou.

La realidad es que nada salva al brasileño de su salida. Y es que ya no era cosa de Xavi que no fuera capaz de brillar, sino que con Hansi Flick la situación ha sido la misma. El técnico alemán no ve lo suficiente en el potencial de Vitor Roque como para contar con él de cara a la próxima temporada, de modo que, deportivamente la decisión es clara: no sigue. Una decisión que ha llevado a Joan Laporta y a la dirección deportiva a tomar la decisión de asumir la salida del brasileño, que, según informa Marca, será a lo largo de esta y la próxima semana.

Objetivo: cerrar el culebrón antes de comenzar LaLiga

Como es evidente, la primera necesidad de Hansi Flick es la de poder poner todo el foco del equipo en el comienzo de la liga y evitar cualquier distracción que pueda conllevar una pérdida innecesaria de puntos a las primeras de cambio. En este sentido, el hecho de tener resuelto el caso de Vitor Roque lo antes posible facilitaría las cosas, pues un caso tan sonado como el del brasileño no hace más que entorpecer la tarea del técnico culé.

De salvador a dolor de cabeza

No deja de ser sorprendente ver como en cuestión de medio año, Vitor Roque ha pasado de ser el salvador del equipo y el fichaje más ilusionante de la temporada, a ser un completo dolor de cabeza para el Barça. Y es que, de la noche a la mañana, Laporta ha visto como ha pasado de poner encima de la mesa 60 millones de euros por un jugador que si era proyectado como una futura estrella, ahora no es considerado ni un jugador útil para Flick. Un fracaso total.