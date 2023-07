Joan Laporta cierra la venta que celebrará el Camp Nou: descarte de 15M y abre camino a Gavi

Tras cerrar el primer capítulo de fichajes con Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez y Vitor Roque, Joan Laporta se ha puesto a trabajar plenamente en el apartado de las salidas. En este sentido, hace unos días se oficializó el fichaje de Samuel Umtiti por el Lille y ahora según cuenta La Gazzetta dello Sport, Barça y Juventus han cerrado un acuerdo para el traspaso de Franck Kessié a cambio de una cantidad que oscila entre los 10 y los 15 millones de euros.

Venta redonda en ‘can Barça’

El centrocampista marfileño llegó al Camp Nou como agente libre en el pasado mercado de verano y lo hacía como una apuesta de muy bajo riesgo. Joan Laporta cerró su incorporación siendo consciente de que, en caso de no funcionar, su gran cartel en el fútbol italiano le iba a servir para ser vendido de vuelta a un equipo de la Serie A.

En este caso, pese a que la intención del jugador era la de seguir, la poca presencia que le auguraba Xavi, ha provocado que Kessié haya cambiado de opinión para así abandonar el club en forma de cesión con opción obligatoria de compra.

Un paso sin pena ni gloria… pero con gol al Real Madrid

La única temporada de Franck Kessié en el Barça no será recordada como la de Edgar Davids, quien pasó una única, pero memorable temporada vistiendo la elástica blaugrana. El marfileño fue un jugador cumplidor que respondió siempre que Xavi le dio oportunidades, llegando a marcar en el último minuto del clásico liguero del Camp Nou, donde su gol fue decisivo para dar la victoria a los blaugranas. Sin embargo, la carencia de ADN Barça le ha acabado costando su continuidad en un Barça, que, si no fuera por los problemas económicos, seguro que no habría optado por venderlo.

Por otro lado, su venta rebaja la cantidad de centrocampistas en nómina, lo cual facilitará la presencia en el once de un Gavi que con la llegada de Gündogan podría perder parte de su relevancia dentro de los esquema de un Xavi que ahora se podría quedar corto de centrocampistas.

Así pues, Franck Kessié está muy cerca de decir su adiós definitivo al Barça después de una sola temporada donde, pese a no ser un jugador brillante, sí que se ganó el respeto y cariño de la afición, que siem