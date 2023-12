Jorge Mendes ya lo negocia con Deco y Pep Guardiola: llegó como Joao Félix y costará más de 30M

Si ha habido una posición maldita en el Barça a lo largo de los últimos años, ha sido la de lateral diestro. Desde la salida de Dani Alves en 2016, el conjunto blaugrana ha sido incapaz de hacerse con un carrilero diestro de garantías, algo que, tras la cesión de Joao Cancelo apunta a haber terminado. Sin embargo, Xavi ya sabe que contar con el luso en la 24/25 será muy complicado. Es por este motivo que Deco ya ha comenzado a tantear un posible traspaso en verano para el crack que llegó al igual que Joao Félix, mediante una cesión sin opción de compra.

Ante esta situación, según la información aportada por GOAL, el Manchester City ha comunicado a Jorge Mendes, que el jugador no saldrá si no se ingresa una cantidad superior a los 30 millones de euros. Una cifra que, pese a ser muy alta para la precaria economía culé, es más que correcta para fichar a uno de los mejores laterales del mundo, si no el mejor.

Repudiado por Pep Guardiola e intocable para Xavi Hernández

Tras la abrupta salida de Joao Cancelo del Manchester City por culpa de la relación del luso con Guardiola, se generaron ciertas incógnitas respecto de si era buena idea su cesión al Barça. En este sentido, el tiempo ha acabado dando la razón a los culés. Pues Cancelo se ha convertido en el segundo jugador con más minutos acumulados en la plantilla, demostrando así, que, pese a su condición de cedido, ya se ha convertido en un pilar dentro del esquema de Xavi.

La gran capacidad combinativa y resolutiva de Joao Cancelo en los últimos metros, hace que el luso encaje a la perfección en el Barça, donde han visto que, con un lateral de primer nivel, el juego ofensivo es mucho más sencillo y abre un mar de opciones que antes no se podían ni imaginar.

Es por este motivo, que Deco y Jorge Mendes ya se han puesto manos a la obra para llegar a un acuerdo con Pep Guardiola y encontrar una solución para el traspaso definitivo de Cancelo al Barça, donde se ha convertido en una pieza intocable de Xavi, que ha pedido encarecidamente el traspaso del crack portugués.