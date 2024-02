Joselu y Güler parecían los señalados, pero la estrella se opone al fichaje del siglo de Florentino

El Real Madrid tiene un problema con el fichaje de Kylian Mbappé y desde el momento en el que se confirme y aterrice el crack de Bondy este se va a disparar en la dirección que el Madrid si bien contemplaba, no quería. Y encima el problema es doble, ya que no solo llegaría a la plantilla 24/25 sobre la actual el considerado mejor delantero del planeta, como es el del PSG, sino que también lo haría Endrick, que nada menos que ha supuesto un desembolso de 72 millones.

Y citamos el coste del jugador del Palmeiras porque la inversión, lejos de lo que pueda pensarse, importa y mucho en las deliberaciones del club. Es decir, Endrick no será un jugador a ceder a equipos menores o destino que disten mucho del primer equipo, quizá sí lo sea durante un corto espacio de tiempo, pero desde luego no es lo que acordaron las partes y no lo que espera el jugador brasileño. De modo que, si el jovencísimo jugador sudamericano debe ser de la plantilla y Mbappé no solo sería parte de ella, sino titular indiscutible, entonces el problema es gordo.

Lo es porque Ancelotti tiene ya configurado un tridente que más o menos funciona con Vinicius, Bellingham y Rodrygo Goes, y en detrimento de este último, que es quien está siendo más irregular y desde luego es el más discutido de los tres, está Brahim, una enorme certeza. Y no solo eso, el entrenador tenía a Joselu y como suplentes de lujo. Pero esta nueva dupla lo cambia todo y lo hace porque Rodrygo es ese argumento que se rebela contra la suplencia a la que le empuja Mbappé.

El internacional con Brasil ya le ha tomado el gusto a ser titular indiscutible en el Madrid y renunciar a ello para ser suplente de tres jugadores titularísimos como Vini, Bellingham y Mbappé no le cuadra. Así, el plan inicial de no renovar a Joselu y en tal caso ceder al turco, ahora se tuerce, porque si Rodrygo no acepta ser suplente tal vez quiera salir y eso supondría una venta millonaria, porque el Madrid no venderá al de Osasco por menos de 100M.