Jude Bellingham enfrenta a Klopp y Ancelotti y quema a Kroos y Modric

Quedan capítulos indescifrables por escribirse esta temporada en el futuro del Real Madrid y el Liverpool, conjuntos que dirigen, respectivamente, Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp; tampoco sabemos si estos dos entrenadores continuarán en sus actuales equipos en la campaña próxima, la 23/24, pero lo que sí está claro es que sendos gigantes europeos han abierto, tras la batalla infructuosa por Kylian Mbappé, un nuevo frente con Jude Bellingham, centrocampista de Borussia de Dortmund.

Son los reds quienes más han errado en sus cálculos recientes, que arrastran heridas desde la campaña pasada. Los de Anfield tocaron la gloria en la Premier League y en la Champions League en el curso prescrito, pero fracasaron en ambas campañas en favor de City y Madrid, y de aquellos barros estos lodos, parece, ya que los de Klopp, que ayer ganaron sobre la bocina al Ajax (2-1) en la fase de grupos de la Liga de Campeones, no han comenzado la temporada con buenas sensaciones, siendo Bellingham una piedra de toque clave en el futuro inmediato.

Ahora bien, el Madrid, que sigue poco a poco renovando su plantilla, tiene un plan sobre el centrocampista británico, aunque sea a costa del Liverpool, y es que si Eduardo Camavinga ha llegado al Madrid como sustituto de Luka Modric y Aurélien Tchouameni lo ha hecho como recambio de Carlos Henrique Casemiro, Bellingham ha de ser el próximo Toni Kroos, cerrando así, creen Ancelotti y la cúpula blanca, la transición a un centro del campo de mucho recorrido y futuro en el Santiago Bernabéu.

Tanto interés tiene el Madrid en el jugador del Dortmund que la reciente filtración sobre el precio para el mercado que fijan los alemanes para el internacional con Gareth Southgate, 100 kilos, son aceptados por el club blanco, que ya pagó una cantidad similar por el ex del Mónaco en el pasado mes de julio (oficialmente 80 millones). Al Madrid, como ven, no le tiembla el pulso a la hora de apostar por las que cree son las piezas clave del futuro y Bellingham es una de ellas. El Liverpool y el Madrid no se van a bajar de esta puja y, parece, ambos aceptan el reto del Dortmund.