Jude Bellingham y Rodrygo Goes le cierran la puerta en la cara, la comprometida situación de Brahim

Las rotaciones de Carlo Ancelotti han comenzado y solo Jude Bellingham y Kepa parecen indiscutibles en el Real Madrid ante la acumulación de minutos y esfuerzos que tiene que afrontar la plantilla en las próximas semanas, donde se sucederán los partidos de La Liga y Champions League.

El técnico italiano viene destacando en sus ruedas de prensa que los jugadores que hayan tenido menos oportunidades deben estar tranquilos porque llegaba un tramo muy importante en el que todos tendrían la opción de ganarse el puesto. El conjunto blanco ya ha comenzado su camino de tres semanas consecutivas con partidos con poco descanso, ya que a la primera y segunda jornada de la máxima competición continental hay que sumarle la fecha siete del campeonato, que se disputa entre semana.

Un calendario muy cargado que el Real Madrid afronta con confianza por los resultados que viene consiguiendo. Suma un pleno de victorias en el inicio de temporada. La última ante el Unión Berlín en el Santiago Bernabéu con otro tanto en el descuento de Jude Bellingham. El inglés sigue liderando el ataque merengue y su techo parece no tener límites en sus primeros meses en la capital de España. Solo el Manchester City está consiguiendo igualar los resultados, ya que también ha ganado todos sus partidos en liga y Champions.

Esperando oportunidades

Brahim aún no ha sido titular en ningún partido desde que volvió. El ex del Milan ha disputado tres encuentros en el campeonato español, pero solo suma 19 minutos. Un bagaje muy pobre si tenemos en cuenta la falta de opciones de ataque que tiene Ancelotti. El italiano no parece convencido de su nivel de juego y por eso prefiere mantener a Rodrygo y Joselu ante la ausencia de un Vinicius que parece cerca de reaparecer. La estrella brasileña se lesionó contra el Celta y se espera que tenga minutos contra el Atlético de Madrid o Las Palmas. La mediapunta parece la posición más natural para que futbolista andaluz, pero el increíble rendimiento de Bellingham le hacen un fijo en las alineaciones, por lo que ha tenido que ejercer solo el papel de revulsivo.