Julián, Correa, De Paul y ¿otro argentino más?; Simeone presiona para sumar al próximo Jan Oblak

Diego “Cholo” Simeone no se conforma que el gran mercado de pases y pide más futbolistas para jerarquizar la plantilla del Aleti de Madrid. Las llegadas de Julián Álvarez, Alexander Sørloth, Robin Le Normand y Conor Gallagher, entre otro, no es suficiente para el técnico Colchenero, que ahora presiona a Enrique Cerezo para contratar al arquero argentino Walter Benítez.

Se trata del futbolista que actualmente milita en el PSV Eindhoven de la Eredivisie de los Países Bajos y despertó el interés de otros grandes de Europa. Su temporada fue tan buena que el propio Lionel Scaloni lo convocó que forme parte de la Selección argentina para la próxima ventana de Eliminatorias Sudamericanas.

Después de hacer un seguimiento de su carrera, el Aleti eveló una oferta por 3 millones de euros iniciales, más un extra por objetivos a cumplir, por la totalidad de la ficha.

Benítez está al tanto de este interés del equipo español y le seduce la propuesta. Sin embargo, según reveló el medio neerlandés Eindhovens Dagblad, en el PSV no quieren saber nada con desprenderse de una de sus figuras a tan poco del cierre del libro de pases.

“Está agitado porque no le permiten irse y se siente engañado por el PSV porque no le ofrecieron un nuevo contrato a principios de este año. Según él, esto en realidad envió la señal de que la dirección del PSV no tiene tanta confianza en él. A muchos jugadores del PSV se les ofreció un nuevo contrato, pero no todos lo firmaron”, informó ese medio.

El jugador surgido de Quilmes no tiene intenciones de hacer una proesta, tal como lo hizo su compañero Jordan Teze, quien finalmente terminó arreglando su transferencia al AS Mónaco.

La realidad es que el Cholo lo quiere sí o sí en el Colchonero para esta temporada. Su objetivo es empezar a moldear al próximo Jan Oblak.