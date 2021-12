Klopp y el Liverpool pierden el primer asalto: Danjuma dice no

El Villarreal ha tenido que realizar un duro trabajo de persuasión con uno de los fichajes que realizó el pasado verano procedente de Inglaterra: Arnaut Danjuma. El holandés (nacido en Lagos, Nigeria) de 24 años está siendo una de las sensaciones de LaLiga y ello ha provocado que equipos como el Liverpool de Jurgen Klopp se hayan fijado en él durante los últimos meses.

El extremo zurdo, veloz y con una potencia que impresiona, lleva ya 9 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada. El Villarreal, que pagó por él 23 millones y medio de euros al Bournemouth el pasado mes de agosto, se hacía sin saberlo con una de las revelaciones en España en los primeros meses de competición.

Tan bueno fue su rendimiento desde el inicio que no tardaron en llegar los rumores que hablaban de un fuerte interés por parte del Liverpool y de su entrenador, el alemán Jurgen Klopp, de cara a reforzarse con él para completar un ataque de ensueño junto a Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino. Teniendo en cuenta que durante el próximo mes de enero el Liverpool perderá a sus estrellas africanas con motivo de la celebración de la Copa África, Danjuma hubiese sido un excelente refuerzo.

Pero el Villarreal ha hecho los deberes y ha convencido a Danjuma de que la mejor opción para él es agotar la temporada en un Villarreal donde se está saliendo y que, de seguir así, le pondrá en el escaparate para que el próximo verano, o el de 2022, las ofertas por él sean mucho mejores tanto para el club castellonense como para el propio jugador y su agente.

Es evidente que Villarreal solo puede ser un sitio de paso para un jugador de este nivel (siempre y cuando Danjuma demuestre que estos últimos meses no han sido casualidad) pero eso no quiere decir que antes de dar el salto a un grande de Europa Danjuma no pueda seguir creciendo y haciendo crecer al equipo que apostó por él cuando nadie le tenía en mente.

Así pues, Klopp y el Liverpool han pedido el primer asalto, pero a buen seguro que habrá más.