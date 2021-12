Ni en Navidad respira Cristiano Ronaldo: hasta ahora era su amigo

Cristiano Ronaldo ha puesto fin a un 2021 frustrante. Tras adelantar su salida de la Juventus de Turín el pasado verano al haber vuelto a fracasar en su tercer intento de ganar la Champions League con los italianos, el portugués decidió in extremis poner rumbo a Manchester para volver a defender los colores del United 12 años después.

El luso está acostumbrado a recibir algún que otro palo, pues su liderazgo y ambición es tal que no a todos gusta su manera de entender el fútbol. Ahora bien, que este provenga de un ex compañero y amigo es ya más sorprendente. Ha sido el guardameta ahora del Parma Gianluigi Buffon quien ha expresado sus dudas acerca del bien o no que hizo CR7 en su querida Juventus: "Cuando volví, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo".

Nada más y nada menos. Es cierto que ambos lograron levantar dos Scudettos en las dos primeras temporadas de Cristiano en Italia, pero Buffon ha querido ir más allá de eso y poner su mirada en el legado que deja el de Madeira. Ahora, tras su adiós, y siempre según Buffon, la Juventus ha quedado desarmada al haber perdido, además de a un gran jugador, el espíritu de equipo que tantos éxitos ha ayudado a lograr a los bianconeri.

Pero los ataques navideños contra el cinco veces ganador del Balón de Oro no se han quedado ahí. Cristiano ha tenido que escuchar como un ex jugador del equipo mancuniano, Dimitar Berbatov, ha criticado la situación que atraviesa Edinson Cavani como consecuencia de la llegada de Cristiano: “Cuando alguien como Cristiano Ronaldo viene a un club, se lleva toda la luz, juega todos los partidos. Esta no es una situación justa ya que Cavani dio tanto por el equipo la temporada pasada, asegurándose un nuevo contrato. Pero Ronaldo ha ocupado su lugar en la plantilla. No es justo, pero pasa en el mundo del fútbol”.

Ahora Cristiano deberá mirar hacia delante para afrontar un 2022 en el que se jugará sus últimas opciones para estar en un mundial en la dura repesca de primavera así como intentar lograr títulos con el United de cara a poder optar a un último Balón de Oro al término de el ya vecino 2022.