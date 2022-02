Koeman lo sabía, Xavi busca recambio a Araújo tras el último partido

El partido contra el Nápoles el pasado jueves volvió a dejar claro el principal problema de este año del FC. Barcelona, la defensa. El ataque y el centro del campo tampoco pasan por su mejor momento, pero sin duda alguna la zona que más está sufriendo en la 2021-2022 es la zaga. A día de hoy parece que el Barça solamente cuenta con dos centrales que cuenten con la confianza de los técnicos dentro de la plantilla: Piqué y Araújo, el resto no terminan de convencer a los entrenadores.

Analicemos un poco la situación de los centrales en el conjunto azulgrana. Samuel Umtiti, el ganador de la Copa del Mundo con Francia en 2018, desde hace tiempo no entra en los planes de Xavi Hernández para formar pareja de centrales con Gerard Piqué que sin duda es el único que parece tener el puesto asegurado. Ronald Koeman tampoco le tenía muy en cuenta a la hora de planificar los partidos y que el jugador hasta enero no haya querido revisar su contrato no ha ayudado en nada a su situación dentro del equipo. En el club le buscan una salida desde hace tiempo, y está claro que es actualmente el quinto central de la entidad blaugrana.

Lenglet es uno de esos casos curiosos que tiene el fútbol. Llegó al FC. Barcelona procedente del Sevilla y le quitó el puesto al que por entonces parecía ser el central con más proyección de la plantilla Samuel Umtiti. Sus actuaciones durante el primer año en el club le sirvieron para que en su segunda temporada fuese él quien formase la dupla de centrales junto a Piqué. Pero encadenó una serie de malas actuaciones tanto en liga como en champions y perdió la confianza de Ronald Koeman. Xavi tampoco cuenta con él.

El de Terrasa, al igual que el neerlandés, prefiere a Eric García. El ex del Manchester City procede de la Premier League con la etiqueta de fichaje estrella para la defensa azulgrana, pero no está teniendo el debut en la liga que esperaba ya que cada se encuentra en la fotografía de la mayoría de los goles que encaja el Barça por errores defensivos. Aún así parece que cuenta con la confianza de los dos entrenadores antes que Umtiti y Lenglet.

De los 5 defensas centrales, sin contar canteranos, que tiene ahora mismo en la primera plantilla Xavi Hernández y que tuvo en su momento Ronald Koeman, parece que solamente tengan la oportunidad de saltar al campo Eric García, Piqué y Araújo, pasando al ostracismo a Lenglet y Umtiti, un error de gestión de vestuario por parte de ambos técnicos difícil de entender, ya que, el día que los necesiten por sanción o lesión de los indiscutibles, no van a estar en forma (con la consiguiente bronca por mal rendimiento) y además devalúa su precio en el mercado de cara a una más que posible venta en el mercado de fichajes.

Ambos técnicos han cometido el mismo error con los mismos jugadores y deja en evidencia la más que necesaria operación de fichar un central de garantías para dar un recambio de garantías a Araújo, ya que Eric García no está rindiendo como se esperaba de él esta temporada, aunque es joven y tiene mucho margen de mejora, pero el Barça no puede permitirse tantos fallos si quiere aspirar a ganar títulos. Necesita centrales solidos y a día de hoy solo tiene a Piqué y Araújo. Veremos qué pasa.