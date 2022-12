Kroos fuerza al cambio urgente de Tchouameni, Camavinga y el galáctico

El Real Madrid arranca este segundo tramo de temporada con la exigencia de mantener el nivel excelso mostrado en la campaña anterior, donde conquistó tres títulos, y además debe hacerlo con la incertidumbre, al menos hasta que sus firmas digan lo contrario, de que quizá pierda de una tacada a Luka Modric, Karim Benzema y sobre todo Toni Kroos, entre otros futbolistas (Ceballos, Mariano, Asensio...) Por eso Tchouameni, Valverde y Camavinga deben pasar del ensayo a la realidad en tiempo récord; eso sí, con Jude Bellingham en el horizonte, que sería el nuevo galáctico del Real Madrid.

Venimos contando que la exigencia de partidos en este arranque de 2023 para el Madrid va a ser atroz, de ahí que jugadores que han contado menos para Carlo Ancelotti, como Dani Ceballos, deban dar un paso al frente. Y eso que el club busca a toda costa -y parece que va bien encaminado- fichar a Jude Bellingham, pero eso será en la temporada que viene, donde el inglés pueda ser nada más y nada menos que un sustituto directo de alguna de las dos leyendas de la medular, lo que convierte a los dos franceses en evaluables de aquí al final de temporada.

Dicho de otra forma, con Kroos pensándose mucho la retirada (ahora mismo está tan cerca de renovar como de acabar en junio su etapa en el fútbol), con Modric con un pie dentro y otro fuera de la 23/24, con Ceballos acabando contrato al término de esta temporada, al Madrid no le queda otra que tratar de imaginar un futuro inmediato en el que pueda perder a uno o hasta los tres mediocampistas la temporada que viene, de modo que el inglés llegaría a Madrid con la difícil tarea de ser el nuevo Kroos. Pero esa realidad es extensible a los franceses.

Es más, la idea del club con Tchouameni era ficharlo para hacer las veces de Casemiro, que se fue el Manchester United. Con Camavinga se pensaba lo mismo, en su caso como recambio de Modric, mientras que Bellingham debe ser, como decimos, el sustituto del alemán. Y para que todo ello fluya, más allá de que el Madrid logre o no llevarse al jugador del Dortmund, y aún en el caso de que lo consiga, es necesario que los dos jóvenes jugadores franceses ejerzan ya de líderes sobre el césped, como si en una alineación tipo de la 23/24 ya no pudiera Ancelotti usar a Kroos y Modric. El momento de dar el paso al frente en el club blanco de los finalistas con les bleus ha llegado, no hay tiempo para más pruebas.