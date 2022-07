Kroos le da la razón a Florentino: Ancelotti lo tiene claro, esperará

Toni Kroos es uno de los mejores jugadores de la historia reciente del Real Madrid y además es una persona honesta. A sus 32 años, el futbolista alemán no quiere agarrarse al fútbol para ‘arrastrarse’ en sus últimos años de carrera deportiva a un contrato de larga duración sino que va de cara y quiere conocer año a año cómo está su cuerpo para, en función de ello, decidir acerca de su futuro. Es por ello que el germano ha declinado la oferta de renovación que Florentino Pérez le ha puesto encima de la mesa ya que su contrato expira a finales del próximo curso, y ha emplazado al club a hablar en 2023.

Esto no significa un adiós del superclase al Real Madrid sino que simplemente le pide más tiempo a la entidad merengue para tomar una decisión y ver si la temporada que viene siguen alargando un matrimonio perfecto que comenzó allá por el año 2014, cuando dejó el Bayern para jugar en el Santiago Bernabéu. En el público blanco ha dejado una serie de grandes recuerdos que él también guarda con cariño en la memoria y que queremos repasar en Don Balón.

Títulos individuales y colectivos

En aquella temporada del debut con el Real Madrid Toni Kroos no tardó en estrenarse como goleador vestido de blanco. Siempre ha sido un jugador con llegada y una gran pegada, así que en noviembre de 2014 en un partido ante el Rayo Vallecano el centrocampista logró anotar un gol que perdurará para siempre en su memoria. Son muchos los títulos que el germano ha levantado con el Madrid pero no se le olvidará jamás tampoco su primera conquista de LaLiga en la campaña 2016/2017, la primera de las tres que tiene en su particular palmarés.

Sus actuaciones en el Bernabéu siempre han sido intachables y se ha ganado el respeto tanto de los entrenadores que ha tenido como del resto del fútbol mundial. Por eso, en 2017 también fue elegido dentro del once del año de la IFFHS en un gran reconocimiento individual para él.

Pero especiales son estos dos recuerdos. La primera Champions League con el Real Madrid en la temporada 2015/2016 ante el Atlético de Madrid jamás se le borrará de la memoria al germano, como tampoco esta última campaña de ensueño, una de las mejores vestido de blanco, la que terminó hace unas semanas, en las que logró el triplete con la Liga, Champions y Supercopa de España.