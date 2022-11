Kroos rechaza a PSG y City y decide su futuro: Florentino en vilo

Toni Kroos termina contrato en junio de 2023 y pese a que la intención Florentino Pérez y el Real Madrid es renovarle, el alemán, de momento, espera, tiene un plan y es ampliar su vinculación con el conjunto blanco dependiendo de las sensaciones que tenga sobre el campo durante esta temporada, las cuales, de momento, son muy buenas, pero, a pesar de ellos, los días pasan y el centrocampista germano sigue sin sentarse a hablar sobre su futuro. Mucha incertidumbre acerca de su decisión, pero sí existe una cosa clara, no irá a ningún otro club como PSG o Manchester City. O renueva o se retira.

Tanto el PSG, como el Manchester City de Pep Guardiola, por el que siente una gran devoción, han mostrado un alto interés en el centrocampista alemán estas últimas semanas a sabiendas de su situación contractual. Hace poco sea conocido que el conjunto parisino ha intentado convencerle con un contrato de 100 millones de euros a Toni Kroos por tres temporadas publicaba OK Diario, pero éste lo rechazó, de la misma forma que lo haría con el equipo alemán y el inglés si pasasen al ataque, ya que, él siempre ha declarado que después del Real Madrid no habría ningún otro equipo.

Quiere retirarse vestido de blanco y no aceptará ninguna oferta de ningún otro club por muy atractiva que parezca. Siempre tuvo claro que solo renovaría si las sensaciones durante este curso eran buenas y, tal y como él mismo ha reconocido: “me encuentro bien físicamente. Me siento muy bien. No voy a cambiar de club, siempre me voy a quedar, lo que no sé es cuando. Ni yo sé qué va a pasar”, señalaba antes del partido ante el Celtic.

Toni Kroos se retirará de blanco, pero no se sabe sí será este curso o el que viene. Ha querido aplazar su decisión para después del Mundial para saber cuales son sus sensaciones después de este parón. Después de ello, se sentará a hablar con Florentino Pérez y tomará una decisión, pero por si acaso decide poner punto y final a su carrera, el Real Madrid ya tiene preparado su recambio, se llama Jude Bellingham.