Kylian Mbappé puede romper en junio el vestuario: Bale más 4 señalados

La recuperación de Gareth Bale -una más, una menos- supone un punto más de competencia en la única franja del campo que no tiene poseedor fijo en el once de Carlo Ancelotti en el Real Madrid: la banda derecha. Por eso el galés se ve con opciones de saltar a la titularidad; por eso y porque Carletto siempre ha confiado en él. Ahora bien, Bale será historia en junio, cuando acabe contrato, dejando vía libre en la derecha a Marco Asensio, Rodrygo Goes, Lucas Vázquez e incluso Eden Hazard. ¿O no?

Lo cierto es que una de las posibilidades que se maneja como elemento táctico disruptivo para la próxima campaña si todos los componentes siguen en su sitio -jugadores y entrenador blanco- es que la llegada de Kylian Mbappé (que salvo sorpresa firmará por el Madrid) sea providencial para rellenar esa parcela del campo, más que nada porque eliminar en la izquierda a Vinícius Júnior (donde ahora está jugando Mbappé en el PSG) sería poco menos que un acto de sacrilegio en la casa blanca.

No obstante, no hay preocupación alguna en Madrid, ya que Mbappé sabe jugar y rendir por el costado diestro, pero incluso con la salida de Bale, al galo se le presupone un fijo en las alineaciones titulares merengues, no un elemento rotativo, como están siendo el brasileño, el balear y el gallego esta temporada en el extremo derecho, de modo que cabe preguntarse si además de Bale la llegada de Mbappé puede provocar una salida a mayores.

Vaya por delante que si Hazard es hoy por hoy el suplente de Vinícius en la izquierda, esa situación puede cambiar desde el momento en que el actual 7 del Parque de los Príncipes estampe su firma en el Santiago Bernabéu, ya que en ausencia del carioca sería el mismo Mbappé quien tomaría ese costado, desplazando al belga a la lista de opciones por la derecha. Así las cosas, si Mbappé puede jugar por ambos costados y Vinícius es fijo en la siniestra, ¿dónde quedan los minutos de Asensio, Rodrygo, Lucas y Hazard? El canterano merengue tiene la baza del lateral, pero el resto de jugadores del Madrid deberán pelear por ser el recambio de los dos titulares y tres son multitud para tal menester.