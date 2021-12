La 1ª gran decisión de Xavi toca a La Masía: renovación o KO en 2022

La compleja llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona tras ese pago de 5 millones por parte de Joan Laporta al Al-Saad ha desencadenado que el futuro de muchos jugadores de la actual plantilla blaugrana dependa actualmente del técnico de Terrassa. La montaña rusa de emociones que se vive en Can Barça por los continuos altibajos del equipo en estos primeros meses de la temporada podría empezar a tener sus primeras consecuencias en el próximo mercado invernal y la situación de un jugador, especialmente, ahora parece correr grave peligro: Sergi Roberto.

El canterano de La Masía lleva tiempo siendo uno los efectivosde la plantilla más cuestionados por su bajo rendimiento en el lateral derecho. Es cierto que Ronald Koeman le brindó la gran parte de los minutos en ese carril durante la temporada pasada a pesar de que el neerlandés también tenía a su disposición de Sergiño Dest y Óscar Mingueza, pero las prestaciones del jugador apenas han sido convincentes y el descontento del Camp Nou con él ha sido más que patente esta campaña.

Pero aún hay otros factores que podrían impulsar a Xavi a dar el OK a Laporta en enero para desprenderse del futbolista catalán: Sergi Roberto finaliza contrato en junio de 2022 y la ventana invernal es el último periodo para tratar de rescatar dinero por su salida, una cifra que en todo caso no sería superior a 15 'kilos'. Además, la ficha salarial del canterano no es nada despreciable, 9 millones netos, y su marcha sería de tremenda utilidad para oxigenar las arcas del club con vistas a poder facilitar el capítulo de fichajes que tiene en mente el entrenador en el próximo verano.

Es cierto que el pasado verano ha estado sonando con fuerza la extensión de contrato que las altas esferas del Camp Nou están valorando ofrecer al futbolista hasta 2024, pero las malas sensaciones que ha dejado Sergi en las últimas semanas bien podrían hacer cambiar el parecer de Xavi Hernández próximamente.

En este sentido, el FC Barcelona podría tener un aliado de lujo con Pep Guardiola, ya que el Manchester City es uno de los clubes que ha tanteado el traspaso del jugador en el último periodo de fichajes estival. Además, el Arsenal es otro de los equipos que también ha preguntado por la situación de Sergi Roberto en los últimos meses: Xavi tendrá la última palabra al respecto.