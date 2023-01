La apuesta de Florentino que no está funcionando como Rodrygo y Vini

Reinier Jesus llegó al Real Madrid en el mercado veraniego de 2020 generando la misma ilusión que desatada anteriormente por jugadores como Vinicius JR o Rodrygo Goes. Es cierto que el rendimiento de estos futbolistas no se dio a corto plazo y han tenido que esperar varias campañas para dar el salto definitivo a primera escena y posicionarse como una parte imprescindible del proyecto comandado por Carlo Ancelotti, pero con el canterano del Flamengo esto no parece que vaya a darse así.

El caso es que Reinier, lejos de estar acumulando experiencia en las filas del Girona, un equipo al que salió cedido por la imposibilidad de permanecer en Chamartín, está pasando prácticamente desapercibido en los planes del técnico del conjunto catalán, Míchel Sánchez, y de ahí que cada vez sean menos las esperanzas de Florentino y Ancelotti de contar con un refuerzo de lujo el próximo curso.

Cabe señalar que el joven futbolista brasileño aún tiene 20 años y toda una carrera deportiva por delante, pero su protagonismo en Girona está brillando por su ausencia, algo que choca de lleno con la idea del Real Madrid de cara a la campaña 23/24, y de ahí que sus posibilidades de hacerse con un hueco en la plantilla blanca al término del presente curso estén a punto de desvanecerse por completo. Y es que la realidad no puede ser más desesperante para la directiva merengue a día de hoy: Reinier únicamente ha disputado 320 minutos con el conjunto catalán, una prueba clara de que sus prestaciones no solo han originado un sinfín de dudas en el Bernabéu, sino también en la figura del citado Míchel.

Ya esta nefasta dinámica se vivió en su anterior cesión en el Borussia Dortmund, donde apenas dispuso de protagonismo en las dos campañas que militó en el Signal Iduna Park, por lo que, o mucho cambia su situación en los cinco meses que restan de campaña, o su adiós al Real Madrid del próximo verano podría ser definitivo.

Esto ya se empieza a ver en la cúpula blanca como un gran fracaso de Florentino Pérez en el mercado, quien cerró el fichaje de Reinier pensando que podría ser otro joven brasileño que triunfara con la elástica blanca, pero, al contrario que ocurre Rodrygo y Vinicius, la sorpresa esta vez ha resultado desagradable.