La búsqueda de Ancelotti ha acabado: ha encontrado al Yamal del Madrid, y ojo a Brahim y Endrick

El partido ante el Real Valladolid, tras un inicio dubitativo, empezó a mostrar el talento que hace temporada y media esperaban los hinchas del Real Madrid de uno de sus nuevos cracks, uno que para Carlo Ancelotti confirma que la búsqueda del Lamine Yamal del club merengue ha acabado. Y tanto es así que, a expensas de ver recuperarse a Eduardo Camavinga, Carletto ni duda ni cambia: en Las Palmas más que probablemente será uno de los elegidos.

Tres partidos más, como míunimo

Con este preámbulo y si nada se tuerce, Ancelotti no planeta sacar del once de gala, quizá incluso en los tres próximos partidos de liga, a su talento, un Arda Güler que dio brillo a un sistema de organización lento y empobrecido sin Kroos, Modric y con Tchouameni y Valverde en la zona de creación. Es verdad que el ex de Fenerbahçe no empezó bien ante los pucelanos, pero poco a poco se ganó ser la referencia en el centro e incluso hizo de Bellingham, pudiendo marcar hasta en dos ocasiones llegando de segunda línea.

El francés, todavía KO

Esta claro que el plan A de Carletto es (y debe ser) Camavinga, como no puede ser de otra forma, pero al francés le quedan todavía al menos de 20 a 30 días de recuperación, lo que sitúan a Güler en el camino de ser titular tanto ante Las Palmas, este jueves (21.30, hora española), como en los próximos compromisos ligueros frente al Real Betis Balompié, la Real Sociedad y más que probablemente frente al Espanyol.

Brahim, la otra alternativa, como Endrick

El único impedimento que existe, y de peso, a la titularidad de Güler es la entrada de Brahim Díaz, un futbolista que cuenta con muchos menos minutos de los que por rendimiento merece. Y como él, Endrick, que si bien no es rival para Güler por la diferencia de demarcaciones que ocupan ambos, también se ha ganado más presencia sobre el campo. Los tres, en cualquier caso, son los brotes verdes de este Madrid que iba a apabullar y al que le está costando.