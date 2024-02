La Champions ilumina a Kepa: por esto el Real Madrid no le comprará y elige a Courtois y Lunin

Ya han transcurrido 24 horas desde que el Real Madrid salió victorioso de su compromiso en el Red Bull Arena de Leipzig, un compromiso donde los blancos no tuvieron un partido nada sencillo pero que, gracias al golazo de Brahim Díaz, pudieron encarrilar la eliminatoria de octavos de final.

Eso sí, aunque el malagueño fue el autor del único gol del choque, no es menor hacer hincapié en la exhibición ofrecida por Andriy Lunin. El Real Madrid entró en el encuentro un tanto desconcentrado y esto lo aprovechó el conjunto alemán para generar varias ocasiones de peligro en los primeros minutos que, si no fuera por la labor del ucraniano, hubieran puesto el marcador en contra para los de Carlo Ancelotti.

No obstante, Lunin se mostró imperial bajo la portería y esto no solo impidió que el Leipzig perforar la meta del ucraniano en los primeros instantes del choque, sino que el Real Madrid terminara el encuentro sin encajar ni un solo tanto.

Con ello, Lunin se convirtió en el primer portero que realiza nueve paradas fuera de casa un partido de una eliminatoria de la Champions League que acaba ganado su equipo, tal y como sucedió en Leipzig, y con el valor añadido de dejar el arco a cero desde que una leyenda de este deporte como Gianluigi Buffon consiguiera esa misma marca en Celtic Park el 12 de febrero de 2013.

Pero ojo, además Lunin se convirtió en el primer portero del Real Madrid que realiza nueve paradas en un mismo partido de la Champions League desde que Thibaut Courtois lo hiciera en la final disputada ante el Liverpool en París en el año 2022.

⛔️ Most Goals prevented in a UCL knockout match since 2022 final:



▫️2.57 — André Onana vs Porto, March 2023

▫️2.50 — Thibaut Courtois vs Liverpool, May 2022

▫️2.44 — Andriy Lunin vs RB Leipzig, February 2024