La decisión más dura de Ancelotti, tomada: OK a 31M y reúne a Vini, Rodrygo y Mbappé para decírselo

En la rueda de prensa previa al choque de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés (martes, 21.00, hora española), donde el Madrid volverá a jugar en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti dejó algunas pistas sobre ciertos cambios. Por ejemplo, se empieza a perfilar una modificación que no va a ser efectiva ante los vascos, pero sí puede ser posible ante el Atlético de Madrid, el día 29; de ahí que Vini Jr., Rodrygo Goes y Kylian Mbappé ya estén al corriente de ello.

“Lo más llamativo es que el Real Madrid, en estos años, no ha tenido una sola identidad. Bloque bajo, transiciones, posesión... de todo. El hecho de no tener una identidad clara hace pensar que no tenemos 'un juego'. Y es cierto. Tenemos muchos", decía Carletto al respecto de su equipo y el problema con el mal juego, que para él no es tal. Pero sí es evidente que el Madrid no golpea con tanta dureza y le llegan mucho, de modo que hay que poner solución a ello, una nueva mano táctica que es posible y factible.

Y esto se inserta a la perfección con la recuperación de Eduardo Camavinga, sobre el que confirmó su regreso al equipo y, por tanto, “lo normal es que entrene con el equipo el jueves, así que estará disponible para jugar el derbi”. El fichaje de solo 31 millones de euros, multiuosos, de una técnica maravillosa, solo 21 años y dotado para hacer de Kroos, llega para cambiarlo todo.

El mejor del centro del campo

Para empezar, el francés, único jugador con el físico y la técnica para hacer de organizador de forma mantenida a lo largo de toda la temporada, va a presionar para formalizar un doble pivote sobre el que se intuye un cambio radical; del 4-3-3 al 4-4-2, o lo que es lo mismo, de juntar a Tchouameni y Camavinga al lado de un Valverde más escorado y libre, además de darle a Bellingham el carril central y las bandas a Mbappé y Vini. Esto no es estático, pero sí un esbozo de un ‘once tipo’; es decir, un supuesto equipo titular en grandes partidos y con todos los efectivos disponibles.

Con la duda de Bellingham ante el Alavés, la posible rotación de Mbappé, que puede cederle un hueco a Endrick en el equipo titular de mañana, y sin Camavinga, frente a los de Vitoria no veremos nada nuevo bajo la luna, pero ese cambio se está formalizando y Camavinga es la clave de todo.