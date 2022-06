La esperanza del Barcelona en peligro: Klopp y Guardiola van en serio

El futuro de la perla de la cantera culé, Gavi, sigue todavía en el aire. Su contrato finaliza en 2023 y todavía no hay acuerdo para prolongar el compromiso del sevillano. Desde el entorno blaugrana se confía en solucionar cuanto antes este episodio, ya que se cree que Gavi va a contar con galones en el club la temporada que viene pese a su juventud. Se espera que en los próximos días, visto el optimismo de Laporta ante la situación se anuncie lo que sería una gran noticia en el Camp Nou.



Sin embargo, mientras que no se cierre del todo la operación, desde Inglaterra se oyen rumores de que dos grandes equipos estarían interesados en su contratación. Según el ‘Daily Mirror’ y el Liverpool Echo’, el Manchester City y el Liverpool no verían con malos ojos hacer un esfuerzo por un jugador con un futuro espectacular. En lo que a Guardiola respecta, esperará, dado su respeto hacia su ex club, al resultado de las negociaciones con Gavi. De no llegar a buen puerto éstas, la claúsula de 50 millones del futbolista sería perfectamente asumible para los ‘citizens’.



En el caso del Liverpool, se tantea como una opción real para su centro del campo. El conjunto de Klopp busca remodelar su plantilla de cara al año que viene, y la venta de hombres como Mané y Oxlade Chamberlain puede aportar fondos a las arcas de Anfield. Aunque bien es cierto, que los ‘reds’ se centran más en este momento por cerrar la contratación de Darwin Núñez, lo que supondría un importante gasto que podría impedir el esfuerzo por Gavi.



Así las cosas, el jugador sevillano se ha mantenido en la concentración con la selección española para la Nations League. Allí, se ha mostrado a muy buen nivel llegando por momentos a brillar, pero desde el combinado nacional pesos pesados como Luis Enrique o Jordi Alba piden paciencia con él ya que entienden que aún le queda mucho por aprender. Un proceso en el que todos los grandes de Europa, incluidos París Saint Germain o Bayern de Münich estarán muy atentos.