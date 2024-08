La furia de Simeone y los murmullos en el Metropolitano: el Aleti no enciende ni con Julián Álvarez

Atlético de Madrid tuvo un decepcionante empate ante Espanyol en un partido en el que generó muchísimas opciones de gol pero con una puntería preocupante. Sin embargo, el 0-0 pasó a un segundo plano luego del ataque de furia de Diego Simeone en el vestuario de entretiempo.

El cholo decidió hacer un triple cambio antes del inicio del segundo tiempo. Uno de los que se quedó en el banquillo fue nada menos que Julián Álvarez. Si, el fichaje de los 75M fue reemplazado por Griezmann.

Lo llamativo es que, además de su incansable recorrido, la araña había tenido varias situaciones de gol y estaba en un rendimiento más que aceptable. Además, el entrenador argentino dejó afuera a Nahuel Molina y Pedro Barrios por Samuel Lino y Marcos Llorente.

Pese al giro inesperado en la media mitad, el colchonero siguió intentando pero con poca claridad a la hora de la definición (también ingresó Ángel Correa) con un Alexander Sorloth que por ahora carece de chances y la férrea defensa de los periquitos terminaron con un resultado en cero; el Metropolitano, con algunos murmullos, se hizo sentir.

🚨🚨| Julián Álvarez for Atletico Madrid so far...



3 games

0 goals

0 assists

1 big chance missed

1 shot on target



😬 pic.twitter.com/YIhbJ7yhT3