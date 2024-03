La jugada de Deco puede ser brutal: ganga, dejaría tirado a Kane y se cargaría a Brahim y João Félix

Unas de las últimas figuras del fútbol que está siendo relacionado con el FC Barcelona, también con el Real Madrid, es un viejo conocido de LaLiga y la Selección Española de Fútbol al que sin embargo su cambio de aires no le ha sentado bien y tal vez por eso su club propietario pueda estar abriéndose a su salida.

El Madrid no está interesado

Pero una cosa es lo que se dice y otra, la realidad. En lo relativo al club blanco, podemos garantizar, pese a lo que digan ciertos mass media, que no existe ningún interés por el jugador, siendo esta percepción distinta en el Barça… siempre y cuando las condiciones le sean favorables a la entidad culé.

Lo primero de todo es señalar que este nombre es el de Bryan Zaragoza, jugador español del Bayern de Múnich de solo 22 años, que deslumbró en el Granada, consiguió ir a La Roja por delante de figuras como Brahim Díaz (de hecho, el entorno del jugador del Madrid marca la convocatoria del futbolista del Bayern como un punto de inflexión a la hora de que Brahim se decidiera por Marruecos) y firmó por el Bayern, donde, como decimos, le está costando arrancar.

Una posición propicia

Dicho lo cual, en lo referente al Barça con Zaragoza caben dos cuestiones: la primera y más importante es ver cómo los culés pueden llevarse al jugador a un coste reducidísimo, ya que de otra forma no invertirán en él. La segunda es su posición, que es lo que favorece el interés.

Con respecto a la primera está la fórmula de la cesión, que podría ser de dos temporadas y con opción a compra. También cabrían intercambios entre los dos clubs. Pero es el asunto de la izquierda lo que tienta al Barça en general y a Deco en particular, ya que allí juega João Félix, que no seguirá; lo ha hecho Raphinha, que no es extremo izquierdo, y no se espera que lo hagan en la 24/25 Ferran Torres o Ansu Fati (por Gavi habrá que esperar). Sobre ello, Zaragoza dejaría a Kane y la Bundesliga para ser un refuerzo muy interesante en ese costado.