La Masía le echó y Madrid y Atlético a tortas por él: Florentino gana

El fútbol no para de dar vueltas y si no que se lo digan a Iker Bravo, el joven delantero de 17 años que tal y como adelantó en su día ‘fichajes.com’, será jugador del Real Madrid tras descartar finalmente al Atlético. Y es que, muchos desconocerán que su etapa formativa se desarrolló en La Masía, donde ingresó en el año 2010 y de donde salió en edad juvenil al Bayer de Leverkusen tras no tener sitio en el equipo culé. Una historia a tres bandas entre los principales clubes de España que acaba con final feliz para Florentino, puesto que consigue una nueva joya para las categorías inferiores merengues.

Iker Bravo, será jugador del Castilla y acompañará al juvenil durante la disputa de la ‘Youth League’. Una competición donde el año pasado el conjunto blanco cayó eliminado ante el Atlético de Madrid con dos goles de un joven Pablo Barrios, que salió poco antes por la puerta de atrás del eterno rival. La competencia es cada vez mayor entre ambas canteras, y en este momento no se tiene en cuenta el pacto de no agresión firmado por los dos equipos para no interponerse en jugadores rivales.

El joven refuerzo madridista llegó a ser el tercer jugador más joven en debutar en la Bundesliga, y el segundo más precoz en hacerlo en su club. El proyecto del Bayer Leverkusen supo seducir al jugador cuando se encontraba en una de las mejores canteras del mundo como es la del Barcelona. Sin embargo, como decíamos, la dirección técnica no se fijó en un Iker Bravo que ahora puede terminar callando bocas en máximo rival del equipo culé.

El conjunto de Xavi, por su parte, se reforzó con la joven perla del Racing de Santander, Pablo Torre, que viajó con el primer equipo a la gira estadounidense pero que finalmente no tiene sitio en la plantilla. Se convertirá así en un refuerzo de lujo para unas categorías inferiores del Barcelona que seguro que pelearán por cosas grandes al igual que las del Madrid y las del Atlético. Los tres equipos en los que todo joven talento sueña con poder recalar.