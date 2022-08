La Masía se desangra: Guardiola roba su último talento, emula a Piqué

En los últimos días muchos venían siendo los rumores sobre cual podía ser el sustituto de Zinchenko en el lateral izquierdo del Manchester City. Después de confirmarse el pase de Cucurella al Chelsea, los focos se centraban en nombres como los de Renan Lodi o Kieran Tierney, pero los planes de Guardiola estaban muy lejos de lo que se venía especulando. El elegido ha sido un viejo conocido del de Santpedor durante su paso por el Barcelona, el joven de 21 años Sergio Gómez que salíó en 2018 de La Masía y que actualmente recalaba en el Anderlecht belga.

Su gran valedor no es otro que el ex capitán del City y también ex técnico del Anderlecht, Vincent Kompany, que ha proporcionado a Guardiola los informes pertienentes para que el español acabase recalando en el conjunto ‘citizen’. Un Sergio Gómez que viene de ser nombrado mejor jugador de su equipo en la liga belga, y que ha firmado por cuatro temporadas en lo que para él supone una alegría inmensa: "Estoy increíblemente feliz y orgulloso de haberme unido al Manchester City. Es el mejor equipo de Inglaterra y con Pep Guardiola tengo la oportunidad de aprender y desarrollarme con el entrenador más destacado del fútbol mundial", aseguró en los medios oficiales del equipo ‘skyblue’.

Así mismo, Sergio Gómez insistió en que estaba ante una situación que deseaba durante toda su carrera: "Poder formar parte de este club es un sueño hecho realidad para mí y algo a lo que aspira cualquier joven. El estilo de fútbol que juega el equipo con Pep es el más emocionante de Europa. Jugar y ser guiado por él va a ser muy especial", concluyó.

Un desafío que recuerda al que otros grandes nombres de La Masía emprendieron en su momento, como Gerard Piqué, Cesc Fábregas o Eric García, que abandonaron el Barcelona rumbo a la Premier para luego terminar volviendo al Camp Nou. Queda así por ver si Sergio Gómez volverá a la que un día fuera su casa, aunque ahora tiene la bonita oportunidad por delante de hacerse un hueco en uno de los mejores equipos del continente.