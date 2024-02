La perla de 18 años que el Barça pretende fichar como dura competencia para Pedri en la 24/25

El Manchester United está viviendo una temporada repleta de emociones en la que, tras un primer tramo de la misma muy cuestionable y nada esperanzador, el equipo ha conseguido adentrarse en una dinámica realmente gratificante de cara a poder conseguir una plaza en la próxima edición de la Champions League.

Aquí diversos futbolistas no han tenido el peso esperado a principios del curso, tales como Varane o Casemiro, pero sí otros jóvenes con los que nadie contaba en este cometido y que han permitido a los red devils sumar puntos en partidos de lo más atascados, como sucede con Kobbie Mainoo.

El centrocampista inglés de 18 años no ha terminado de consumar su entrada en el ‘11’ titular de Erik ten Hag de forma sistemática, pero la perla formada en la cantera del club cada está entrando con más asiduidad en los planes de su entrenador y de ahí que no hayan tardado diferentes equipos de Europa en fijar su mirada en él de cara a una posible incorporación veraniega, especialmente el FC Barcelona.

Comentan desde Inglaterra que el futbolista está abierto a escuchar ofertas el próximo verano y aquí Joan Laporta no ha dudado en situar a Mainoo como una opción muy llamativa, ya no solo para proteger la línea creativa tras una hipotética salida de Frenkie de Jong y Oriol Romeu, sino para servir una dura competencia a Pedri González. El tinerfeño no está ofreciendo el nivel deseado y, sin ser todo lo diferencial que Laporta espera, el presidente está dispuesto a poner una solución a modo fichaje low-cost.

Sí, porque este último factor mencionando es la gran clave por la que el Barça ha orientado su prioridad a Mainoo. A pesar de sus buenas prestaciones esta temporada, el valor de mercado del futbolista británico aún se mantiene en los 6 millones, y, aunque la oferta debería superar esa cifra, seguirá adentrándose en los límites que maneja el conjunto catalán.

Otra posibilidad contemplada

Es más, el United es uno de los clubs que han tendido la mano con más firmeza a Frenkie de Jong desde el verano pasado y el interés del Barça en Mainoo, amén de su predisposición de Laporta a traspasar al neerlandés, podría incluir en el intercambio al crack inglés para abaratar el negocio, aunque como mínimo deberían salir 50 millones desde las arcas de Old Trafford.