Ratcliffe, revolución 10 años después: CR7, atónito, venganza de Casemiro y Varane y shock Premier

Durante más de una década el United ha sido una sombra de lo que habitualmente había venido siendo en capítulos anteriores de su historia, sobre todo con Sir Alex Ferguson, tras el cual se abrió la grieta que aún perdura. A base de invertir ingentes cantidades de dinero (la UEFA lo situó en cabeza del mayor gasto de una plantilla) ha ido depreciando proyectos, que se han hundido uno tras otro con escasísimos trofeos, de ahí que Sir Jim Ratcliffe, nuevo copropietario del club, quiera dar un giro al club de cara a la próxima temporada… al que también se ve abocado por los condicionantes deportivos.

Del entrenador a los jugadores

Muy probablemente jugadores como Antony o Jadon Sancho no estén contentos con el anuncio que brota de Old Trafford, puede que incluso Cristiano Ronaldo, en la distancia, tampoco, pero el caso es que Telegraph ha hecho público que los red devils no van a hacer grandes inversiones durante la próxima ventana de fichajes, y quizá no solo eso, sino que el gasto tal vez se reduzca al mínimo. Ese mercado estival será el primero del magnate de Ineos al frente del club y ya va a condicionar severamente al club, principalmente debido a las dificultades que la normativa de la Premier League va a imponer a la entidad inglesa en materia de Fair Play Financiero. Decimos más, el mass media además certifica esta medida de austeridad debido a su más que probable ausencia de la Champions League 24/25, hoy en día un ingreso clave para los grandes clubs de continente.

¿Y entonces?

De ahí que, dicho lo cual, Sancho y Antony pueden estar tristes, sobre todo debido a que lo que parecía una revolución en ciernes quizá acabe como un ejercicio de conservación, lo que incluye al actual técnico, Ten Hag, aunque con José Mourinho acechando, que también se cargó a CR7, y a cracks de la plantilla que han sido (y están siendo) fuertemente criticados, como Casemiro y Raphael Varane. Es más, estos dos últimos, ex del Real Madrid, toman ahora una nueva dimensión en el United de la campaña que viene.

El brasileño porque conservará su salario, uno de los más altos, y por tanto obligará a mantener su estatus de titular y hombre clave en la medular, mientras que el central de pronto se ve aferrando la sartén por el mango, ya que puede elegir quedarse una temporada más o marcharse en busca de la propuesta del mejor postor. Lo que suceda con Sancho y Antony es una incógnita, y como esas salpican otras tantas: si Ten Hag se queda, si el United gasta poco, Ratcliffe obliga a una nueva realidad; los diablos rojos tendrán que mirarse a la cara y solucionar sin millones sus problemas internos…