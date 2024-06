La pretemporada del Real Madrid sufre un severo revés de más de 70M el 21 de julio ¿Y ahora qué?

Terminada una nueva temporada casi inmaculada de Carlo Ancelotti y el Real Madrid y, aún así, el club blanco se autoimpuesto un régimen de exigencia atroz con la llegada de Kylian Mbappé: si el equipo ha estado a un paso de la excelencia absoluta sin el galo, con él todo debería ir a más. Pero la llegada de Mbappé, además de exigir en los resultados, también lo hace en las decisiones y hay una de entre todas las que os contábamos en Don Balón que genera un severísimo contratiempo.

Overbooking a resolver

No vamos a descubrir la pólvora si hablamos de los ocho jugadores de ataque con los que cuenta el club una vez se ha confirmado lo del 7 del PSG y la más que probable compra de Joselu. Por eso la pretemporada va a vivir un momento de tensión el día 21 de julio, fecha de mayoría de edad de Endrick y por tanto el momento exacto en el que el jugador del Palmeiras será oficialmente nuevo jugador blanco.

Con él y Joselu, el Madrid tendrá ocho atacantes y más allá de lo que pueda pensarse, un gran problema. Y es que el jovencísimo delantero centro sudamericano aterriza con las ganas de ser parte del equipo y no aceptará una cesión. Esto que puede parecer banal no lo es ya que hablamos de un jugador sobre el que hay depositadas muchísimas esperanzas en Madrid y Brasil y que ha costado la friolera de 72 millones de euros. Y no solo eso, es un jugador sobre el que los focos son enormes y por tanto también el sonido mediático.

Pretemporada

Además, está el eco del caso Güler, que levantó con su calidad una gran expectación (y ruido) en la pretemporada de la 23/24. Por tanto, si Endrick probablemente llega antes que las vacas sagradas (la citación el día 15 de julio no les afecta) y sorprende, será complicado echarlo a un lado, y eso quizá obligue a otras salidas, donde no se descarta ningún escenario de cara a la temporada 24/25.