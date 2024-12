Unai Emery viene con 50 millones y la ambición de llevarse al crack del Athletic Club que no es Nico Williams

La ambición de Unai Emery y el Aston Villa no para de crecer y una de sus posibles futuras víctimas puede ser el Athletic Club de Bilbao, ya que se especula en Inglaterra que el míster vasco de los villanos quiere a un futbolista rojiblanco.

Podría pensarse que esta iniciativa venida de Villa Park, y que dicen estas fuentes que puede llevar a Bilbao una propuesta de 50 millones de euros, iría dirigida a Nico Williams, pero no, el escogido por Emery para su plantilla es Dani Vivian.

Un fijo de Ernesto Valverde, de España al estrellato

No es extraño que Emery, conocedor de LaLiga EA Sports, el fútbol español y el Athletic Club en particular piense en Vivian como un fichaje estrella para su zaga, ya que sin tanos titulares como su compañero Nico Williams o el hermano de este, Iñaki Williams, el de Vitoria pasa por ser tan fijo para Valverde como los otros dos, y no solo eso, Luis de la Fuente ha hecho tan partícipe al central como al extremo de los éxitos de La Roja.

Por cualidades, Vivian es un elemento atractivo ya que es rápido, buen marcador, maneja muy bien los tiempos por alto y al cruce y tiene gran pie y, por tanto, una notable salida de balón. Además, el actual estado de forma del conjunto inquilino de San Mamés y los éxitos recientes de España han dado al zaguero el poso que necesita Emery para el más alto nivel.

La cantidad para que salga debe ir acorde a la pérdida

Dado que no hablamos de una propuesta en firme, sino de una intención de Emery no podemos baremar cómo ha sentado en La Catedral la proposición, pero está claro que el Athletic no va a aceptar menos de esa cantidad por una de sus piezas clave.

Ahora bien, hemos saber que, si la determinación de Emery por llevarse a Vivian es grande, hablamos de un club, el Aston Villa, que va a estar entre los mejores de la Champions League y que se ha gastado en el último paso por el mercado de fichajes la friolera de 176,2 millones de euros (de los cuales, eso sí, ha recuperado 145 kilos)