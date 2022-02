La revolución de Carlo Ancelotti se cobra 3 víctimas contra el Granada

El Athletic Club se ha encargado de dar el primer gran disgusto al Real Madrid en este 2022 y por ello Carlo Ancelotti apostará por varios cambios para afrontar el próximo partido liguero contra el Granada, el cual tendrá lugar en el Santiago Bernabéu mañana a las 21:00. Precisamente el técnico italiano es uno de los hombres que más damnificados han salido del compromiso de Copa del Rey ya que tanto la alineación titular que empleó el técnico como la gestión de los cambios ha resultado de difícil comprensión para los aficionados blancos.

Ya en las últimas semanas el entrenador ha sido el foco de las críticas en Concha Espina por el exceso de minutos que está brindando a la columna vertebral del equipo. Esto está bien cuando el compromiso es de máxima exigencia, como el que afrontará el equipo contra el PSG el próximo 15 de febrero, pero en LaLiga el equipo está en disposición de permitirse rotar mucho más de lo que está haciendo, algo que a su vez está repercutiendo en el rendimiento de futbolistas como Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius o Benzema, que incluso ha caído lesionado.

Por ello, para evitar males mayores, Ancelotti revolucionará su ‘11’ contra el Granada para dar entrada a varios jugadores que muchos seguidores del club preveían lógicas en el encuentro contra el Athletic Club, algo que a su vez se cobrará varias víctimas.

Luka Jovic y Eden Hazard serán dos futbolistas que volverán a partir desde el inicio. La sorpresa con el delantero serbio en San Mamés fue mayúscula ya que, sin Benzema a disposición del técnico, nada parecía impedir que Ancelotti contara con Jovic, pero tal cosa no ocurrió. Eso sí, el equipo acusó la falta de una referencia en la punta del ataque y por ello la entrada del balcánico desde el inicio contra el conjunto nazarí no admite ninguna duda. De la misma forma, Hazard volverá a tener una oportunidad para despejar dudas y generar ilusión en el club, a pesar de que no disputó ni un solo minuto en Bilbao. Además, Camavinga también partirá desde el inicio, salvo sorpresa de última hora.

Por ende, Marco Asensio, Rodrygo Goes y el propio Casemiro comenzarán el choque, esta vez, desde el banquillo.