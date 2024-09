La solución Cancelo está a la vista; de la Bundesliga a Cataluña: ni Bellerín ni Dest a su altura

Joan Laporta y Deco saben que no pueden bajar los brazos y menos confiarse ante un presente favorable para los culés, todo está resultando positivamente, pero no debe ser sinónimo de tranquilidad. El punto es que el equipo va a tener que reforzarse en algún punto y ya ya sufrido más de una baja considerable, puesto que Hansi Flick no tendrá después cómo encontrar soluciones si el plantel le resulta corto, es por eso que explorar en el mercado y encontrar algún que otro nombre podría ser la mejor vía.

Precisamente, un medio español ya coloca al candidato ideal para que cubra la banda derecha a mediano plazo, se trata de Joshua Kimmich del Bayern Múnich. En su momento, uno de los más jóvenes que llamó la atención por su versatilidad y polifuncionalidad, estas características lo llevaron a no solo consolidarse en el club bávaro, también en la selección de Alemania. Deco deberá hacer un seguimiento estratégico y si cabe la posibilidad, ofrecerle un contrato a la altura de las circunstancias.

Un lateral alemán para Flick

Es una obviedad mencionar los recursos que tiene por ofrecer Joshua Kimmich, quien se ha venido destacando desde hace un tiempo y lo más importante, mantiene la regularidad en el Bayern Múnich. Según ‘Mundo Deportivo’, estos aspectos son fundamentales para que Barcelona se haya fijado en el que vendría a ser su próximo lateral derecho.

Competencia para Koundé

Jules Koundé jugaba de defensa central en Sevilla, pero con Xavi Hernández encontró una posición que no se la hacía complicada, al contrario, combinaba proyección ofensiva y defensa. Estos condimentos también forman parte de Kimmich, uno que conoce bien la banda y hasta ha jugado de mediocampista, un valor agregado para el conjunto catalán.

El mejor para olvidar a Cancelo

Por el sector derecho pasaron más de un futbolista, desde Douglas Pereira hasta Nelson Semedo, o incluso Sergiño Dest. Pero nadie cumplió un papel decisivo como Joao Cancelo, quien partió a Al Hilal después de los intentos de los de Montjuic para quedarse con él. Al fin y al cabo, si se logra concretar el pase de Kimmich, no habrá más que agradecer los servicios del portugués.